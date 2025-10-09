Практика судов
В Узбекистане сократят более 2 тысяч госслужащих из-за ИИ

16:53, 9 октября 2025
Уволенным обещают поддержку в трудоустройстве.
В Узбекистане сократят более 2 тысяч госслужащих из-за ИИ
В Узбекистане сократят 2141 сотрудника в министерствах и ведомствах в рамках цифровизации государственных органов. Об этом сообщает UzNews со ссылкой на Указ президента Шавката Мирзиеева «О мерах по оптимизации количества управленческих штатных единиц за счет широкого внедрения цифровизации в деятельность республиканских исполнительных органов власти».

Решение принято в связи с реформами, направленными на внедрение рыночных механизмов, применение цифровых технологий и привлечение частного сектора к выполнению государственных функций.

В частности, в Министерстве водного хозяйства сократят 224 должности, в Министерстве сельского хозяйства — 218, в Министерстве юстиции — 197, в Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата — 176, в Министерстве занятости и сокращения бедности — 163. В Налоговом комитете количество работников уменьшится на 486, а в Агентстве по управлению государственными активами — на 65.

Кроме того, количество заместителей руководителей в комитетах сократится с 11 до 7, в агентствах — с 12 до 6, а в инспекциях — с 13 до 7.

Общая численность сотрудников республиканских органов, финансируемых из госбюджета, уменьшится до 43 332 человек, а за счет внебюджетных фондов — до 3657 человек.

Ответственным органам поручено создать комиссии для оптимизации штата центрального аппарата и подведомственных организаций, а также утвердить перечень должностей, подлежащих сокращению.

Указ предусматривает строгое соблюдение трудового законодательства при сокращении работников и недопущение нарушения их трудовых прав.

Министерству занятости и сокращения бедности совместно с Федерацией профсоюзов Узбекистана поручено содействовать трудоустройству сокращенных работников.

увольнение ИИ

