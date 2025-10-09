Практика судів
В Узбекистані скоротять понад 2 тисячі держслужбовців через ШІ

16:53, 9 жовтня 2025
Звільненим обіцяють підтримку у працевлаштуванні.
В Узбекистані скоротять 2141 співробітника в міністерствах і відомствах у рамках цифровізації державних органів. Про це повідомляє UzNews із посиланням на Указ президента Шавката Мірзієєва «Про заходи щодо оптимізації кількості управлінських штатних одиниць за рахунок широкого впровадження цифровізації у діяльність республіканських виконавчих органів влади».

Рішення ухвалено у зв’язку з реформами, спрямованими на впровадження ринкових механізмів, застосування цифрових технологій і залучення приватного сектору до виконання державних функцій.

Зокрема, у Міністерстві водного господарства скоротять 224 посади, у Міністерстві сільського господарства — 218, у Міністерстві юстиції — 197, у Міністерстві екології, охорони навколишнього середовища та зміни клімату — 176, у Міністерстві зайнятості та скорочення бідності — 163. У Податковому комітеті кількість працівників зменшиться на 486, а в Агентстві з управління держактивами — на 65.

Крім того, кількість заступників керівників у комітетах скоротиться з 11 до 7, в агентствах — з 12 до 6, а в інспекціях — з 13 до 7.

Загальна чисельність співробітників республіканських органів, що фінансуються з держбюджету, зменшиться до 43 332 осіб, а за рахунок позабюджетних фондів — до 3657 осіб.

Відповідальним органам доручено створити комісії для оптимізації штату центрального апарату та підвідомчих організацій, а також затвердити перелік посад, що підлягають скороченню.

Указ передбачає суворе дотримання трудового законодавства під час скорочення працівників і недопущення порушення їхніх трудових прав.

Міністерству зайнятості та скорочення бідності разом із Федерацією профспілок Узбекистану доручено сприяти працевлаштуванню скорочених працівників.

