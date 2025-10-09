В Казахстане ИИ назначили членом совета директоров и предоставили право голоса

SKAI — первый искусственный интеллект в Центральной Азии с правом принимать управленческие решения.

Фото: АО "Самрук-Қазына"

Фонд национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» представил нейросеть SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence), которая получила статус цифрового независимого члена совета директоров с правом голоса.

Презентация SKAI состоялась на международном форуме Digital Bridge в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что это первый проект в Центральной Азии, созданный на базе национального суперкомпьютера и казахстанской большой языковой модели Alem LLM.

По информации фонда, SKAI будет способствовать повышению прозрачности и качества корпоративного управления. Нейросеть анализирует внутренние и внешние нормативные документы, решения совета директоров с 2008 года и другие материалы, накопленные с момента основания фонда, что позволит принимать более взвешенные и обоснованные решения.

SKAI работает в закрытом контуре на суперкомпьютере Al Farabium, втором по мощности в Казахстане. Это обеспечивает сохранность данных в пределах страны и высокую скорость и надежность анализа.

