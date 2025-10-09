Практика судов
  1. В мире

В Казахстане ИИ назначили членом совета директоров и предоставили право голоса

17:29, 9 октября 2025
SKAI — первый искусственный интеллект в Центральной Азии с правом принимать управленческие решения.
В Казахстане ИИ назначили членом совета директоров и предоставили право голоса
Фото: АО "Самрук-Қазына"
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Фонд национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» представил нейросеть SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence), которая получила статус цифрового независимого члена совета директоров с правом голоса.

Презентация SKAI состоялась на международном форуме Digital Bridge в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что это первый проект в Центральной Азии, созданный на базе национального суперкомпьютера и казахстанской большой языковой модели Alem LLM.

По информации фонда, SKAI будет способствовать повышению прозрачности и качества корпоративного управления. Нейросеть анализирует внутренние и внешние нормативные документы, решения совета директоров с 2008 года и другие материалы, накопленные с момента основания фонда, что позволит принимать более взвешенные и обоснованные решения.

SKAI работает в закрытом контуре на суперкомпьютере Al Farabium, втором по мощности в Казахстане. Это обеспечивает сохранность данных в пределах страны и высокую скорость и надежность анализа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

назначение технологии ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурор Офиса Генпрокурора Иван Саенко: «Целью изъятия моего телефона детективами НАБУ может быть препятствование расследованию по делу Руслана Магамедрасулова»

«Я считаю, что непосредственной целью проведения обыска была необходимость изъятия моего телефона с целью снятия с него информации» – Иван Саенко прокомментировал обыски НАБУ.

Государственная спецслужба транспорта будет заниматься строительством объектов недвижимости для Минобороны – принят закон

Под термин «объекты недвижимости» подпадают не только военные городки, но и новостройки для военнослужащих, общежития, казармы, гостиницы и другие здания, включенные в жилой фонд.

ЕСПЧ присудил бывшему главе ГФС Роману Насирову 9750 евро компенсации за нарушение Конвенции по его делу

Европейский суд по правам человека установил нарушение Конвенции о правах человека по жалобе экс-главы ГФС Романа Насирова и присудил ему компенсацию.

СБУ сможет разрабатывать законопроекты и вносить их на рассмотрение Президента и Кабмина – Рада приняла закон

Рада приняла закон, который закрепляет право СБУ выносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Трофейное оружие можно будет передавать органам иностранных государств – Рада приняла закон

Закон предусматривает, что по решению Кабмина вооружение и боевая техника, являющиеся трофейным имуществом, могут быть переданы для работ с привлечением иностранных предприятий, органов иностранных государств как на территории Украины, так и за ее пределами, либо переданы иностранным государствам.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області