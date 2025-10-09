У Казахстані ШІ призначили членом ради директорів і надали право голосу

SKAI — перший штучний інтелект у Центральній Азії з правом ухвалювати управлінські рішення.

Фото: АО "Самрук-Қазына"

Фонд національного добробуту Казахстану «Самрук-Казина» презентував нейромережу SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence), яка отримала статус цифрового незалежного члена ради директорів із правом голосу.

Презентація SKAI відбулася на міжнародному форумі Digital Bridge в Астані. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що це перший проєкт у Центральній Азії, створений на базі національного суперкомп’ютера та казахстанської великої мовної моделі Alem LLM.

За інформацією фонду, SKAI сприятиме підвищенню прозорості та якості корпоративного управління. Нейромережа аналізує внутрішні й зовнішні нормативні документи, рішення ради директорів із 2008 року та інші матеріали, накопичені з моменту заснування фонду, що дозволить ухвалювати більш виважені та обґрунтовані рішення.

SKAI працює в закритому контурі на суперкомп’ютері Al Farabium, другому за потужністю в Казахстані. Це забезпечує збереження даних у межах країни та високу швидкість і надійність аналізу.

