7 промилле алкоголя — в Польше мужчина выжил после смертельной дозы алкоголя

20:11, 9 октября 2025
30-летнего мужчину доставили в критическом состоянии, однако благодаря быстрой реакции медиков он полностью выздоровел, хотя такой уровень алкоголя обычно является смертельным.
В польском городе Мелец произошел беспрецедентный случай — 30-летнего мужчину доставили в больницу с более чем семью промилле алкоголя в организме — это смертельная доза. Медики признаются, что даже для опытных врачей такой результат стал шоком. Об этом сообщает Polsat News.

Быстрая реакция медиков спасла жизнь

Инцидент произошел 7 октября. Пациента доставили в отделение неотложной помощи местной больницы в крайне тяжелом состоянии. После обследования тест показал более 7 промилле алкоголя в крови — уровень, который обычно считается смертельным.

Как сообщила пресс-секретарь медучреждения Анета Дыка-Урбаньска, мужчине немедленно оказали медицинскую помощь, и уже через несколько часов его состояние начало стабилизироваться. После суточного наблюдения, 8 октября пациента выписали из больницы.

Врачи: более 3 промилле — угроза жизни

Медики отмечают, что более 3 промилле алкоголя в крови — это уже критическое состояние, которое может привести к коме или смерти. При уровне 4–5 промилле большинство людей не выживают, а более 6 промилле обычно означает остановку дыхания и сердца.

Однако, как объясняют врачи, в редких случаях выживают люди, которые на протяжении многих лет регулярно злоупотребляли алкоголем и имеют аномально высокую толерантность.

Уникальный случай в Мельце

Несмотря на крайне опасный уровень опьянения, мужчина вышел из больницы без серьезных последствий для здоровья. Этот инцидент стал одним из самых редких медицинских случаев, ведь при таком уровне алкоголя шансы выжить — почти нулевые.

