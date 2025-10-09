7 проміле алкоголю — у Польщі чоловік вижив після летальної дози алкоголю

У польському місті Мелець стався безпрецедентний випадок —30-річного чоловіка доставили до лікарні з понад семи проміле алкоголю в організмі — це летальна доза. Медики зізнаються, що навіть для досвідчених лікарів такий результат став шоком. Про це повідомляє Polsat News.
Швидка реакція медиків врятувала життя
Інцидент стався 7 жовтня. Пацієнта доставили до відділення невідкладної допомоги місцевої лікарні у вкрай тяжкому стані. Після обстеження тест показав понад 7 проміле алкоголю у крові — рівень, який зазвичай вважається смертельним.
Як повідомила речниця медзакладу Анета Дика-Урбанська, чоловіку негайно надали медичну допомогу, і вже за кілька годин його стан почав стабілізуватися. Після добового спостереження, 8 жовтня пацієнта виписали з лікарні.
Лікарі: понад 3 проміле — загроза життю
Медики наголошують, що понад 3 проміле алкоголю у крові — це вже критичний стан, що може призвести до коми чи смерті. При рівні 4–5 проміле більшість людей не виживають, а понад 6 проміле зазвичай означає зупинку дихання та серця.
Втім, як пояснюють лікарі, у поодиноких випадках виживають люди, які впродовж багатьох років регулярно зловживали алкоголем і мають аномально високу толерантність.
Унікальний випадок у Мельці
Попри вкрай небезпечний рівень сп’яніння, чоловік вийшов із лікарні без серйозних наслідків для здоров’я. Цей інцидент став одним із найрідкісніших медичних випадків, адже при такому рівні алкоголю шанси вижити — майже нульові.
