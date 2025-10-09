Европарламент принял резолюцию о сбитии российских объектов, нарушающих воздушное пространство ЕС

Документ позволяет всем странам ЕС сбивать российские воздушные объекты.

Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил агрессивные действия России против стран ЕС и НАТО и призвал к совместному и решительному ответу на угрозы безопасности Союза. Документ позволяет всем странам ЕС сбивать российские воздушные объекты.

В частности, депутаты Европарламента резко осудили «безрассудные и эскалационные действия» России, включая нарушение воздушного пространства Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии, а также целенаправленные атаки дронов на критическую инфраструктуру Дании, Швеции и Норвегии.

Европарламент подчеркивает, что эти инциденты являются частью систематической военной и гибридной войны, которую Россия ведет против Евросоюза, и именно Москва несет полную ответственность за свои действия.

ЕС должен действовать сообща и пропорционально

Парламент поддержал создание «стены дронов» на восточном фланге ЕС и инициативу Eastern Flank Watch, которые должны обеспечить защиту всех государств-членов от гибридных атак. Евродепутаты подчеркивают необходимость координированной, единой и пропорциональной реакции, включая уничтожение воздушных угроз.

В то же время в Европарламенте заявили, что диверсионные и гибридные действия России против Евросоюза имеют признаки государственного терроризма, даже если формально они не являются актом вооруженного нападения.

Больше санкций и решительности

Евродепутаты призвали Еврокомиссию и Совет ЕС усилить санкции против России, чтобы окончательно лишить ее возможности продолжать войну против Украины.

Ограничения, по мнению парламентариев, должны распространяться также на государства-пособники — Беларусь, Иран, Северную Корею, а также на китайские компании, поставляющие технологии двойного назначения для производства дронов и ракет.

Совместная европейская оборона в рамках НАТО

Европарламент подчеркнул необходимость создания Европейского оборонного союза, который укрепит обороноспособность континента в рамках НАТО.

Депутаты призвали к лучшей гражданско-военной координации в воздушном пространстве, а также к обеспечению полиции и гражданских структур технологиями для обнаружения и уничтожения дронов, в частности возле аэропортов и энергетических объектов.

Украинский опыт — основа европейской безопасности

Европарламент призвал к углублению оборонного сотрудничества с Украиной, особенно в сфере технологий беспилотников и средств противодействия им. Парламентарии также подчеркнули необходимость скорейшего принятия Европейской программы оборонной промышленности (EDIP) и инициативы SAFE, чтобы использовать украинский опыт и обеспечить финансирование совместных оборонных проектов.

Резолюцию поддержали 469 депутатов, 97 выступили против, 38 воздержались.

