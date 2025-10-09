Практика судів
  1. У світі

Європарламент ухвалив резолюцію про збиття російських об’єктів, що порушують повітряний простір ЄС

14:51, 9 жовтня 2025
Документ дозволяє всім країнам ЄС збивати російські повітряні об’єкти.
Європарламент ухвалив резолюцію про збиття російських об’єктів, що порушують повітряний простір ЄС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій засудив агресивні дії Росії проти країн ЄС і НАТО та закликав до спільної й рішучої відповіді на загрози безпеці Союзу. Документ дозволяє всім країнам ЄС збивати російські повітряні об’єкти.

Зокрема, депутати Європарламенту різко засудили «безрозсудні та ескалаційні дії» Росії, зокрема порушення повітряного простору Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Румунії, а також цілеспрямовані атаки дронів на критичну інфраструктуру Данії, Швеції та Норвегії.

ЄП наголошує, що ці інциденти є частиною систематичної військової та гібридної війни, яку Росія веде проти Євросоюзу, і саме Москва несе повну відповідальність за свої дії.

ЄС має діяти спільно і пропорційно

Парламент підтримав створення «стіни дронів» на східному фланзі ЄС та ініціативу Eastern Flank Watch, які мають забезпечити захист усіх держав-членів від гібридних атак. Євродепутати наголошують на необхідності координованої, єдиної та пропорційної реакції, включно зі знищенням повітряних загроз.

Водночас у ЄП заявили, що диверсійні та гібридні дії Росії проти Євросоюзу мають ознаки державного тероризму, навіть якщо формально вони не є актом збройного нападу.

Більше санкцій і рішучості

Євродепутати закликали Єврокомісію та Раду ЄС посилити санкції проти Росії, аби остаточно позбавити її можливості продовжувати війну проти України.

Обмеження, на думку парламентарів, мають поширюватися і на держави-пособники — Білорусь, Іран, Північну Корею, а також на китайські компанії, що постачають технології подвійного призначення для виробництва безпілотників і ракет.

Спільна європейська оборона в межах НАТО

Європарламент наголосив на потребі створення Європейського оборонного союзу, який посилить обороноздатність континенту в межах НАТО.

Депутати закликали до кращої цивільно-військової координації у повітряному просторі, а також до забезпечення поліції та цивільних структур технологіями для виявлення та знищення дронів, зокрема поблизу аеропортів і енергетичних об’єктів.

Український досвід — основа європейської безпеки

ЄП закликав до поглиблення оборонного співробітництва з Україною, особливо у сфері технологій безпілотників та засобів протидії їм. Також парламентарі наголосили на необхідності швидкого ухвалення Європейської програми оборонної промисловості (EDIP) та ініціативи SAFE, щоб використати український досвід і забезпечити фінансування спільних оборонних проектів.

Резолюцію підтримали 469 депутатів, 97 виступили проти, 38 утрималися.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Європарламент дрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурор Офісу Генпрокурора Іван Саєнко: «Метою вилучення мого телефону детективами НАБУ може бути перешкоджання розслідуванню у справі Руслана Магамедрасулова»

«Я вважаю, що безпосередньою метою проведення обшуку була необхідність вилучення мого телефону з метою зняття з нього інформації» – Іван Саєнко прокоментував обшуки НАБУ.

Державна спецслужба транспорту буде займатися будівництвом об’єктів нерухомості для Міноборони – прийнято закон

Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й новобудови для військовослужбовців, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду

ЄСПЛ присудив колишньому голові ДФС Роману Насірову 9750 євро компенсації за порушення Конвенції в його справі

Європейський суд з прав людини встановив порушення Конвенції з прав людини за скаргою екс-голови ДФС Романа Насірова і присудив йому компенсацію.

СБУ зможе розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну — Рада прийняла закон

Рада прийняла закон, який закріплює право СБУ виносити на розгляд Кабміну та Президента проекти нормативно-правових актів.

Трофейну зброю можна буде передавати органам іноземних держав – Рада прийняла закон

Закон передбачає, що за рішенням Кабміну озброєння та бойова техніка, які є трофейним майном, можуть бути передані для робіт із залученням іноземних підприємств, органів іноземних держав як на території України, так і за її межами, або передані іноземним державам.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області