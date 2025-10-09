Європарламент ухвалив резолюцію про збиття російських об’єктів, що порушують повітряний простір ЄС

Документ дозволяє всім країнам ЄС збивати російські повітряні об’єкти.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій засудив агресивні дії Росії проти країн ЄС і НАТО та закликав до спільної й рішучої відповіді на загрози безпеці Союзу. Документ дозволяє всім країнам ЄС збивати російські повітряні об’єкти.

Зокрема, депутати Європарламенту різко засудили «безрозсудні та ескалаційні дії» Росії, зокрема порушення повітряного простору Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Румунії, а також цілеспрямовані атаки дронів на критичну інфраструктуру Данії, Швеції та Норвегії.

ЄП наголошує, що ці інциденти є частиною систематичної військової та гібридної війни, яку Росія веде проти Євросоюзу, і саме Москва несе повну відповідальність за свої дії.

ЄС має діяти спільно і пропорційно

Парламент підтримав створення «стіни дронів» на східному фланзі ЄС та ініціативу Eastern Flank Watch, які мають забезпечити захист усіх держав-членів від гібридних атак. Євродепутати наголошують на необхідності координованої, єдиної та пропорційної реакції, включно зі знищенням повітряних загроз.

Водночас у ЄП заявили, що диверсійні та гібридні дії Росії проти Євросоюзу мають ознаки державного тероризму, навіть якщо формально вони не є актом збройного нападу.

Більше санкцій і рішучості

Євродепутати закликали Єврокомісію та Раду ЄС посилити санкції проти Росії, аби остаточно позбавити її можливості продовжувати війну проти України.

Обмеження, на думку парламентарів, мають поширюватися і на держави-пособники — Білорусь, Іран, Північну Корею, а також на китайські компанії, що постачають технології подвійного призначення для виробництва безпілотників і ракет.

Спільна європейська оборона в межах НАТО

Європарламент наголосив на потребі створення Європейського оборонного союзу, який посилить обороноздатність континенту в межах НАТО.

Депутати закликали до кращої цивільно-військової координації у повітряному просторі, а також до забезпечення поліції та цивільних структур технологіями для виявлення та знищення дронів, зокрема поблизу аеропортів і енергетичних об’єктів.

Український досвід — основа європейської безпеки

ЄП закликав до поглиблення оборонного співробітництва з Україною, особливо у сфері технологій безпілотників та засобів протидії їм. Також парламентарі наголосили на необхідності швидкого ухвалення Європейської програми оборонної промисловості (EDIP) та ініціативи SAFE, щоб використати український досвід і забезпечити фінансування спільних оборонних проектів.

Резолюцію підтримали 469 депутатів, 97 виступили проти, 38 утрималися.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.