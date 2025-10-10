В Бельгии задержали трех человек, которые планировали убить премьер-министра Барта Де Вевера

Во время обыска в доме одного из подозреваемых федеральная полиция обнаружила самодельное взрывное устройство и «пакетик со стальными шариками».

В городе Дерне на севере Бельгии 9 октября правоохранители провели операцию по задержанию трех мужчин, подозреваемых в подготовке убийства премьер-министра Барта Де Вевера, пишет VRT.

По словам федерального прокурора Антверпена Анны Франсен, были задержаны трое подозреваемых 2001, 2002 и 2007 года рождения в рамках расследования попытки террористического убийства.

«Есть признаки того, что они намеревались совершить теракт, вдохновленный джихадом, направленный против политиков», — сказала она.

VRT, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что речь шла о покушении на премьер-министра Барта Де Вевера.

Во время обыска в доме одного из подозреваемых федеральная полиция обнаружила самодельное взрывное устройство и «пакетик со стальными шариками».

У второго подозреваемого был найден 3D-принтер — предположительно для изготовления деталей для теракта. Также следствие выявило признаки того, что подозреваемые хотели использовать дрон для «переноса груза».

Двух подозреваемых уже допросила полиция Антверпена. Третий подозреваемый был освобожден в течение дня.

