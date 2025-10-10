У Бельгії затримали трьох осіб, які планували вбити премʼєра Барта Де Вевера

Під час обшуку в будинку одного з підозрюваних федеральна поліція виявила саморобний вибуховий пристрій і «пакетик зі сталевими кульками».

У місті Дерне на півночі Бельгії 9 жовтня правоохоронці провели операцію з затримання трьох чоловіків за підозрою в підготовці убивства премʼєр-міністра Барта Де Вевера, пише VRT.

За словами федеральної прокурорки Антверпена Анни Франсен, були затримані троє підозрюваних 2001, 2002 і 2007 року народження у межах розслідування спроби терористичного вбивства.

«Є ознаки того, що вони мали намір здійснити терористичний акт, натхненний джихадом, спрямований проти політиків», – сказала вона.

У VRT з посиланням на свої джерела повідомили, що йшлося про замах на прем'єр-міністра Барта Де Вевера.

У другого підозрюваного було знайдено 3D-принтер – ймовірно, для виготовлення деталей для теракту. Також слідство виявило ознаки того, що підозрювані хотіли використовувати дрон для «перенесення вантажу».

Двох підозрюваних уже допитала поліція Антверпена. Третій підозрюваний був звільнений протягом дня.

