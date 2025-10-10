Премьер Бельгии Де Вевер пошутил о покушении на себя с помощью дрона

Бельгийский премьер пошутил о покушении с помощью дронов, сделав мем с котом.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер с юмором прокомментировал раскрытое накануне покушение на него. Де Вевер разместил в Instagram фото со своим котом Максимусом, подписав, что якобы спрашивает у него: «Максимус, умеешь ловить дроны?»

Кот в шутливом ответе якобы говорит: «Ловить мечту? Как никто другой».

Эта фраза обыгрывает сходство в нидерландском языке слов «дрон» (drone) и «мечта» (droom). Премьер имел в виду, что злоумышленники, задержанные в четверг, планировали покушение с помощью беспилотника.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Бельгии задержали трех человек, которые планировали убить премьера Барта Де Вевера.

