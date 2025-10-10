Практика судів
Прем’єр Бельгії Де Вевер пожартував про замах на себе із дроном

18:50, 10 жовтня 2025
Бельгійський прем’єр пожартував про замах дронами, зробивши мем із котом.
Прем'єр Бельгії Де Вевер пожартував про замах на себе із дроном
Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер із гумором прокоментував розкритий напередодні замах на нього. Де Вевер розмістив у Instagram фото зі своїм котом Максимусом, підписавши, що нібито питає в нього: «Максимусе, вмієш ловити дрони?»

Кіт у жартівливій відповіді нібито каже: «Ловити мрію? Як ніхто інший».

Ця фраза обігрує схожість у нідерландській мові слів «дрон» (drone) і «мрія» (droom). Прем’єр мав на увазі, що зловмисники, затримані в четвер, планували замах за допомогою безпілотника.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Бельгії затримали трьох осіб, які планували вбити премʼєра Барта Де Вевера.

