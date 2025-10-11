Трамп вводит 100% тарифы на китайский импорт

Трамп ответил на ограничения Пекина, которые коснутся продукции из редкоземельных металлов.

Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 100% тарифов на импорт из Китая и экспортного контроля на критическое программное обеспечение. Ограничения вступят в силу с 1 ноября 2025 года или раньше, если Китай предпримет дальнейшие агрессивные шаги в торговле. И это решение стало реакцией на «чрезвычайно агрессивную позицию» Пекина, который планирует ввести масштабный контроль экспорта на продукцию из редкоземельных металлов и другие товары.

«Только что стало известно, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в сфере торговли, направив миру крайне враждебное письмо, в котором заявил, что с 1 ноября 2025 года введет масштабный экспортный контроль практически на всю производимую им продукцию, а также на некоторые товары, произведенные не им», — отметил Трамп в Truth Social.

Он добавил, что это затрагивает все страны без исключения и является «моральным позором в отношениях с другими странами». Тарифы вводятся исключительно от имени США, без ожидания действий от других государств. «Невозможно поверить, что Китай мог пойти на такое, но они это сделали, а остальное уже история», — написал Трамп.

