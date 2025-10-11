Практика судов
Трамп вводит 100% тарифы на китайский импорт

08:39, 11 октября 2025
Трамп ответил на ограничения Пекина, которые коснутся продукции из редкоземельных металлов.
Фото: ABC News
Президент США Дональд Трамп объявил о введении 100% тарифов на импорт из Китая и экспортного контроля на критическое программное обеспечение. Ограничения вступят в силу с 1 ноября 2025 года или раньше, если Китай предпримет дальнейшие агрессивные шаги в торговле.  И это решение стало реакцией на «чрезвычайно агрессивную позицию» Пекина, который планирует ввести масштабный контроль экспорта на продукцию из редкоземельных металлов и другие товары.

«Только что стало известно, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в сфере торговли, направив миру крайне враждебное письмо, в котором заявил, что с 1 ноября 2025 года введет масштабный экспортный контроль практически на всю производимую им продукцию, а также на некоторые товары, произведенные не им», — отметил Трамп в Truth Social.

Он добавил, что это затрагивает все страны без исключения и является «моральным позором в отношениях с другими странами». Тарифы вводятся исключительно от имени США, без ожидания действий от других государств. «Невозможно поверить, что Китай мог пойти на такое, но они это сделали, а остальное уже история», — написал Трамп.

Верховная Рада одобрила законопроект о льготах по уплате административных сборов в сфере госрегистрации для перемещенных лиц

Целью является предоставление льгот физическим и юридическим лицам, которые зарегистрированы или местонахождение которых на территориях активных боевых действий или временно оккупированных РФ территориях.

Государственная спецслужба транспорта будет заниматься строительством объектов недвижимости для Минобороны – принят закон

Под термин «объекты недвижимости» подпадают не только военные городки, но и новостройки для военнослужащих, общежития, казармы, гостиницы и другие здания, включенные в жилой фонд.

СБУ сможет разрабатывать законопроекты и вносить их на рассмотрение Президента и Кабмина – Рада приняла закон

Рада приняла закон, который закрепляет право СБУ выносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Кабмин подал законопроект о цифровизации процедуры усыновления – для кандидатов в усыновители отменят необходимость подачи медзаключения о состоянии здоровья

Из Гражданского процессуального кодекса исключат требование об обязательном предоставлении кандидатом в усыновители медицинского заключения о состоянии его здоровья, если он является гражданином Украины.

Депутаты одобрили законопроект, по которому органы госнадзора смогут требовать от предпринимателей полной остановки производства или реализации продукции

Органы государственного надзора и контроля смогут требовать от предпринимателей приостановления производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, эксплуатации территорий, зданий, сооружений, машин и механизмов – Верховная Рада приняла законопроект за основу.

