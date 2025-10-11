Трамп вводить 100% тарифи на китайський імпорт

Трамп відповів на обмеження Пекіна, які торкнуться продукції з рідкісноземельних металів.

Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 100% тарифів на імпорт із Китаю та експортного контролю на критичне програмне забезпечення. Обмеження набудуть чинності з 1 листопада 2025 року або раніше, якщо Китай вживе подальших агресивних кроків у торгівлі. І це рішення стало реакцією на «надзвичайно агресивну позицію» Пекіна, який планує запровадити масштабний контроль експорту на продукцію з рідкісноземельних металів та інші товари.

«Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію у сфері торгівлі, направивши світу вкрай ворожий лист, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року запровадить масштабний експортний контроль практично на всю продукцію, що виробляється ним, а також на деякі товари, вироблені не ним», — зазначив Трамп у Truth Social.

Він додав, що це зачіпає всі країни без винятку і є «моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами». Тарифи вводяться виключно від імені США, без очікування дій від інших держав. «Неможливо повірити, що Китай міг піти на таке, але вони це зробили, а решта вже історія», — написав Трамп.

