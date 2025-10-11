Украинцы в Польше: кто имеет право на пенсию и как ее оформить

Украинцы могут получить пенсию по выслуге лет в обеих странах.

Из-за полномасштабной агрессии России многие украинцы покинули свои дома и получили временную защиту в Польше. Издание «На пенсии» объяснило, могут ли украинцы претендовать на польскую пенсию.

Украина и Польша заключили соглашение о социальном обеспечении, которое позволяет учитывать страховой стаж, приобретенный в обеих странах, при назначении пенсии.

В Польше право на пенсию имеют женщины с 60 лет и мужчины с 65 лет при наличии страхового стажа: не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Если человек официально работал в Польше менее 12 месяцев, права на польскую пенсию он не будет иметь.

Если человек имеет несколько лет польского стажа и более 20 лет украинского, Польша будет начислять пенсию только за период работы в Польше, а Украина — за стаж, приобретенный в Украине.

Минимальная пенсия в Польше составляет 1700 злотых (примерно 400 евро), но размер выплат зависит от количества лет официальной работы в Польше.

Как оформить пенсию в Польше

Для получения пенсии необходимо:

Подать заявление в польское Управление социального страхования (ZUS).

Заполнить специальный формуляр по международному соглашению.

Документ будет направлен в Пенсионный фонд Украины для подтверждения стажа.

После проверки Польша учтет украинский стаж и назначит выплаты.

