Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Українці в Польщі: хто має право на пенсію та як її оформити

10:33, 11 жовтня 2025
Українці можуть отримати пенсію за вислугою в обох країнах.
Українці в Польщі: хто має право на пенсію та як її оформити
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через повномасштабну агресію Росії багато українців покинули домівки та отримали тимчасовий захист у Польщі. Видання «На пенсії» пояснило, чи можуть українці претендувати на польську пенсію.

Україна та Польща уклали угоду про соціальне забезпечення, яка дозволяє враховувати страховий стаж, набутий в обох країнах, під час призначення пенсії.

У Польщі право на пенсію мають жінки з 60 років і чоловіки з 65 років за наявності страхового стажу: щонайменше 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. Якщо особа офіційно працювала в Польщі менше 12 місяців, права на польську пенсію вона не матиме.

Якщо людина має кілька років польського стажу та понад 20 років українського, Польща нараховуватиме пенсію лише за період роботи в Польщі, а Україна — за стаж, набутий в Україні.

Мінімальна пенсія в Польщі становить 1700 злотих (приблизно 400 євро), але розмір виплат залежить від кількості років офіційної роботи в Польщі.

Як оформити пенсію в Польщі
Для отримання пенсії потрібно:

  • Подати заяву до польського Управління соціального страхування (ZUS).
  • Заповнити спеціальний формуляр за міжнародною угодою.
  • Документ буде направлено до Пенсійного фонду України для підтвердження стажу.
  • Після перевірки Польща врахує український стаж і призначить виплати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща пенсія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про пільги зі сплати адміністративних зборів у сфері держреєстрації для переміщених осіб

Метою є надання пільг фізичним та юридичним особам, які зареєстровані або місцезнаходження яких на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих РФ територіях.

Державна спецслужба транспорту буде займатися будівництвом об’єктів нерухомості для Міноборони – прийнято закон

Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й новобудови для військовослужбовців, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду

СБУ зможе розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну — Рада прийняла закон

Рада прийняла закон, який закріплює право СБУ виносити на розгляд Кабміну та Президента проекти нормативно-правових актів.

Кабмін подав законопроект про цифровізацію процедури усиновлення – для кандидатів в усиновлювачі скасують потребу подання медвисновку про стан здоров’я

З Цивільного процесуального кодексу виключать вимогу щодо обов’язкового подання кандидатом в усиновлювачі медичного висновку про стан його здоров’я, якщо він є громадянином України.

Депутати схвалили законопроект, за яким органи держнагляду зможуть вимагати від підприємців повної зупинки виробництва чи реалізації продукції

Органи державного нагляду і контролю зможуть вимагати від підприємців зупинення виробництва або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок, експлуатації територій, будинків, будівель, споруд, машин та механізмів – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики