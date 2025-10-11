Українці в Польщі: хто має право на пенсію та як її оформити

Українці можуть отримати пенсію за вислугою в обох країнах.

Через повномасштабну агресію Росії багато українців покинули домівки та отримали тимчасовий захист у Польщі. Видання «На пенсії» пояснило, чи можуть українці претендувати на польську пенсію.

Україна та Польща уклали угоду про соціальне забезпечення, яка дозволяє враховувати страховий стаж, набутий в обох країнах, під час призначення пенсії.

У Польщі право на пенсію мають жінки з 60 років і чоловіки з 65 років за наявності страхового стажу: щонайменше 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. Якщо особа офіційно працювала в Польщі менше 12 місяців, права на польську пенсію вона не матиме.

Якщо людина має кілька років польського стажу та понад 20 років українського, Польща нараховуватиме пенсію лише за період роботи в Польщі, а Україна — за стаж, набутий в Україні.

Мінімальна пенсія в Польщі становить 1700 злотих (приблизно 400 євро), але розмір виплат залежить від кількості років офіційної роботи в Польщі.

Як оформити пенсію в Польщі

Для отримання пенсії потрібно:

Подати заяву до польського Управління соціального страхування (ZUS).

Заповнити спеціальний формуляр за міжнародною угодою.

Документ буде направлено до Пенсійного фонду України для підтвердження стажу.

Після перевірки Польща врахує український стаж і призначить виплати.

