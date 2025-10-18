Практика судов
Если подрыв «Северных потоков» был осуществлен в рамках оборонной войны за Украину, преступление не совершено — польский судья

16:39, 18 октября 2025
Польский судья подчеркнул, что если Украина организовала вооруженную миссию по уничтожению вражеских газопроводов, то эти действия не были противоправными, а напротив — они были обоснованными, рациональными и справедливыми.
Фото: bialyorzel24.com
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», польский суд отказал Германии в экстрадиции украинца Владимира Журавлева, которого подозревают во взрыве «Северных потоков».

Позднее в сети были опубликованы слова судьи Дариуша Любовского во время судебного заседания, пишет RP.pl.

«Украинские солдаты и все, кто действует в рамках Вооруженных сил Украины, в том числе силы специальных операций или по поручению сил специальных операций, не могут считаться террористами или диверсантами. Реализуя любыми способами цель, которой является защита их Родины, они ослабляют врага.

Подрыв критической инфраструктуры любого государства в мирное время враждебными спецслужбами или террористическими группами является саботажем и представляет собой преступление саботажа. В то же время действия того же типа, совершенные вооруженными силами, в том числе силами специальных операций во время войны — но войны справедливой, оборонительной, направленные против критической инфраструктуры агрессора — не являются саботажем, а являются военными действиями диверсионного характера, которые ни в коем случае не могут считаться преступлениями.

Иными словами, если Украина — если это Украина и ее силы специальных операций, в том числе разыскиваемый, чего суд не утверждает, — организовала вооруженную миссию по уничтожению вражеских газопроводов, то эти действия не были противоправными. Напротив, они были обоснованными, рациональными и справедливыми», — сказал судья.

Также Дариуш Любовский добавил, что ходатайство немецких властей о выдаче Владимира Журавлева не может быть удовлетворено.

«В начале следует со всей решительностью подчеркнуть, что предметом производства не является установление того, совершил ли разыскиваемый деяние, в котором его обвиняет немецкая сторона, а лишь то, может ли такое деяние быть основанием для исполнения Европейского ордера на арест. Польский суд не располагает в данном деле какими-либо первичными доказательствами, поскольку немецкая сторона в рамках Европейского ордера на арест передала лишь очень общую, формально необходимую для такого производства информацию, касающуюся деяния», — пояснил судья.

Ранее суд в Италии решил выдать украинца Сергея Кузнецова Германии, где его подозревают в причастности к подрыву «Северного потока».

