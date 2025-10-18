Якщо підрив «Північних потоків» було здійснено в рамках оборонної війни за Україну, злочину не скоєно — польський суддя

Польський суддя підкреслив, якщо Україна організувала збройну місію зі знищення ворожих газопроводів, то ці дії не були протиправними, а навпаки, вони були обґрунтованими, раціональними і справедливими.

Фото: bialyorzel24.com

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», польський суд відмовив Німеччині в екстрадиції українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві Північних потоків.

Згодом у мережі оприлюднило слова судді Даріуша Любовського під час судового засідання, пише RP.pl.

«Українські солдати і всі, хто діє в межах Збройних сил України, у тому числі сили спеціальних операцій або за дорученням сил спеціальних операцій, не можуть вважатися терористами чи диверсантами. Реалізуючи будь-якими способами мету, якою є оборона їхньої Батьківщини, вони послаблюють ворога.

Підрив критичної інфраструктури будь-якої держави у мирний час ворожими спецслужбами чи терористичними групами є саботажем і становить злочин саботажу. В той же час, дії такого ж типу, здійснені збройними силами, зокрема силами спеціальних операцій під час війни, але війни справедливої, оборонної, спрямовані на критичну інфраструктуру агресора, не є саботажем, а є воєнною дією диверсійного характеру, яка жодним чином не може вважатися злочином.

Інакше кажучи, Україна — якщо це Україна та її сили спеціальних операцій, у тому числі розшукуваний, чого суд не стверджує, — організувала збройну місію зі знищення ворожих газопроводів, то ці дії не були протиправними. Навпаки, вони були обґрунтованими, раціональними і справедливими», — сказав суддя.

Також Даріуш Любовський додав, що клопотання німецької влади про видачу Володимира Журавльова не може бути задоволено.

«На початку слід з усією рішучістю підкреслити, що предметом провадження не є встановлення того, чи вчинив розшукуваний діяння, у якому його звинувачує німецька сторона, а лише те, чи може таке діяння бути підставою для виконання Європейського ордера на арешт. Польський суд не має у цій справі жодних первинних доказів, оскільки німецька сторона в межах Європейського ордера на арешт передала лише дуже загальну, формально необхідну для такого провадження інформацію, що стосується діяння», — пояснив суддя.

Раніше суд в Італії вирішив видати українця Сергія Кузнєцова Німеччині, де його підозрюють у причетності до підриву «Північного потоку».

