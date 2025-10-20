Верховный суд Австралии запретил въезд Кэндис Оуэнс, распространявшей слухи о том, что Брижит Макрон была мужчиной

Суд поддержал решение правительства, признав, что визит американской инфлюенсерки мог вызвать раздор в обществе из-за ее провокационных высказываний.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд Австралии подтвердил решение правительства не выдавать визу американской инфлюенсерке Кэндис Оуэнс, которая планировала провести тур по стране. Суд единогласно отклонил её апелляцию, признав законным решение министра внутренних дел Тони Бёрка, принятое на основании «несоответствия требованиям по характеру». Об этом сообщает Independent.

Почему Австралия отказала в визе

Как указано в судебных документах, министр Бёрк в октябре прошлого года воспользовался своими полномочиями по Migration Act (Закону о миграции), запретив Оуэнс въезд в Австралию и Новую Зеландию. Основанием стало то, что её визит, по мнению правительства, мог «вызвать раздор в обществе» и противоречил национальным интересам страны.

«Оуэнс известна своими противоречивыми и конспирологическими высказываниями. Она неоднократно делала экстремистские и провокационные заявления в адрес мусульман, темнокожих, еврейских и ЛГБТК+ сообществ, что вызывало волны ненависти», — говорится в заключении Бёрка.

Аргументы сторон

Юристы Кэндис Оуэнс утверждали, что Закон о миграции нарушает гарантированную Конституцией Австралии свободу политического высказывания, хотя страна не имеет прямого аналога Первой поправки Конституции США.

Они также настаивали, что даже если закон является действительным, министр «неправильно применил свои полномочия».

Тем не менее, все три судьи Верховного суда отклонили аргументы защиты и обязали Оуэнс оплатить судебные издержки правительства.

Риск «разжигания экстремизма»

Министр внутренних дел объяснил, что Оуэнс имеет значительное влияние в социальных сетях — более 18 миллионов подписчиков, — а её физическое присутствие в Австралии могло бы усилить поляризацию в обществе.

Бёрк также напомнил, что после повышения уровня террористической угрозы в стране до «вероятного» на фоне роста радикализации власти получили дополнительные основания для превентивных мер.

Как известно, инфлюенсерка Кэндис Оуэнс публично продвигала версию о том, что первая леди Франции Брижит Макрон якобы является трансгендерной женщиной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.