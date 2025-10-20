Верховний суд Австралії заборонив в’їзд Кендіс Оуенс, яка поширювала чутки, що Бріжит Макрон була чоловіком

Суд підтримав рішення уряду, визнавши, що візит американської інфлюенсерки міг би спричинити розбрат у суспільстві через її провокаційні висловлювання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд Австралії підтвердив рішення уряду не видавати візу американськійінфлюенсерці Кендіс Оуенс, яка планувала провести тур країною. Суд одноголосно відхилив її апеляцію, визнавши законним рішення міністра внутрішніх справ Тоні Берка, ухвалене на підставі «невідповідності вимогам щодо характеру». Про це повідомляє Independent.

Чому Австралія відмовила у візі

Як зазначено в судових документах, міністр Берк у жовтні минулого року скористався своїми повноваженнями за Migration Act (Законом про міграцію), заборонивши Оуенс приїзд до Австралії та Нової Зеландії. Підставою стало те, що її візит, на думку уряду, міг «спричинити розбрат у суспільстві» та суперечив національним інтересам країни.

«Оуенс відома своїми суперечливими та конспірологічними висловлюваннями. Вона неодноразово робила екстремістські та провокативні заяви на адресу мусульман, темношкірих, єврейських та ЛГБТК+ спільнот, що викликало хвилі ненависті», — йдеться у висновку Берка.

Аргументи сторін

Юристи Кендіс Оуенс стверджували, що Закон про міграцію порушує гарантовану Конституцією Австралії свободу політичного висловлювання, хоча країна не має прямого аналога Першої поправки Конституції США.

Вони також наполягали, що навіть якщо закон є чинним, міністр «неправильно застосував свої повноваження».

Втім, усі три судді Верховного суду відхилили аргументи захисту і зобов’язали Оуенс сплатити судові витрати уряду.

Ризик «розпалювання екстремізму»

Міністр внутрішніх справ пояснив, що Оуенс має значний вплив у соціальних мережах — понад 18 мільйонів підписників, — а її фізична присутність в Австралії могла б посилити поляризацію в суспільстві.

Берк також нагадав, що після підвищення рівня терористичної загрози у країні до «ймовірного» на тлі зростання радикалізації влада отримала додаткові підстави для запобіжних заходів.

Як відомо, інфлюенсерка Кендіс Оуенс публічно просувала версію, що перша леді Франції Бріжит Макрон нібито є трансгендерною жінкою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.