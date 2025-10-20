Практика судів
  1. У світі

Верховний суд Австралії заборонив в’їзд Кендіс Оуенс, яка поширювала чутки, що Бріжит Макрон була чоловіком

14:33, 20 жовтня 2025
Суд підтримав рішення уряду, визнавши, що візит американської інфлюенсерки міг би спричинити розбрат у суспільстві через її провокаційні висловлювання.
Верховний суд Австралії заборонив в’їзд Кендіс Оуенс, яка поширювала чутки, що Бріжит Макрон була чоловіком
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд Австралії підтвердив рішення уряду не видавати візу американськійінфлюенсерці Кендіс Оуенс, яка планувала провести тур країною. Суд одноголосно відхилив її апеляцію, визнавши законним рішення міністра внутрішніх справ Тоні Берка, ухвалене на підставі «невідповідності вимогам щодо характеру». Про це повідомляє Independent.

Чому Австралія відмовила у візі

Як зазначено в судових документах, міністр Берк у жовтні минулого року скористався своїми повноваженнями за Migration Act (Законом про міграцію), заборонивши Оуенс приїзд до Австралії та Нової Зеландії. Підставою стало те, що її візит, на думку уряду, міг «спричинити розбрат у суспільстві» та суперечив національним інтересам країни.

«Оуенс відома своїми суперечливими та конспірологічними висловлюваннями. Вона неодноразово робила екстремістські та провокативні заяви на адресу мусульман, темношкірих, єврейських та ЛГБТК+ спільнот, що викликало хвилі ненависті», — йдеться у висновку Берка.

Аргументи сторін

Юристи Кендіс Оуенс стверджували, що Закон про міграцію порушує гарантовану Конституцією Австралії свободу політичного висловлювання, хоча країна не має прямого аналога Першої поправки Конституції США.

Вони також наполягали, що навіть якщо закон є чинним, міністр «неправильно застосував свої повноваження».

Втім, усі три судді Верховного суду відхилили аргументи захисту і зобов’язали Оуенс сплатити судові витрати уряду.

Ризик «розпалювання екстремізму»

Міністр внутрішніх справ пояснив, що Оуенс має значний вплив у соціальних мережах — понад 18 мільйонів підписників, — а її фізична присутність в Австралії могла б посилити поляризацію в суспільстві.

Берк також нагадав, що після підвищення рівня терористичної загрози у країні до «ймовірного» на тлі зростання радикалізації влада отримала додаткові підстави для запобіжних заходів.

Як відомо, інфлюенсерка Кендіс Оуенс публічно просувала версію, що перша леді Франції Бріжит Макрон нібито є трансгендерною жінкою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд США Емманюель Макрон Австралія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Бюджетний комітет пропонує відхилити ідею Кабміну окремо оплачувати роботу проектних груп в міністерствах

У Раді не оцінили закладену до бюджету-2026 ідею Кабміну створити у міністерствах проектні групи з окремими правилами виплати винагороди, які буде встановлювати сам Кабмін.

САП оскаржить зменшення застави Богдану Львову з 302 млн грн до 20 млн грн

20 жовтня слідчий суддя ВАКС зменшив заставу Богдану Львову у 15 разів.

Адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав, у разі позову до ексклієнта про невиконання умов договору – РАУ

Якщо адвокат змушений позиватися до колишнього клієнта з приводу невиконання умов договору, то адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав – РАУ надала роз’яснення.

Бюджетний комітет рекомендує виключити з проекту держбюджету на 2026 рік зупинку норм закону про захист добросовісних набувачів майна

У Раді не схвалили пропозицію Кабміну про зупинку на 2026 рік дії норми, за якою суд постановляє рішення про витребування нерухомого майна від добросовісного набувача на користь держави за умови попереднього внесення органом державної влади чи прокурором вартості такого майна на депозитний рахунок суду.

Україна зможе приєднатися до ЄС без повного права голосу – європейські лідери намагаються працювати над новим планом

Новий план — це остання спроба вдихнути життя у зрушення до вступу України в ЄС, яке блокується кількома країнами ЄС, зазначає Politico.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України