«Угроза для наших фермеров» – лидер польских ультраправых раскритиковал торговое соглашение Украина-ЕС

Босак считает, что соглашение будет способствовать притоку украинских товаров и ослабит защиту польских фермеров.

Кшиштоф Босак, один из лидеров польской ультраправой партии «Конфедерация», высказал критику в отношении новых торговых договоренностей между Украиной и Европейским Союзом, заявив, что они угрожают польскому сельскохозяйственному рынку. Об этом сообщает RMF 24.

Во время пресс-конференции в Сейме Босак отметил, что соглашение с Украиной открывает путь для «наполнения польского рынка украинскими сельскохозяйственными товарами». По его словам, польское правительство не выступило против этих решений, а ЕС внедряет их с «молчаливого согласия» властей Польши.

«Еще хуже то, что стандарты производства не унифицируются, и Украина сможет игнорировать законодательство ЕС в течение нескольких следующих лет. Унификация стандартов производства запланирована только на 2028 год. До того времени Украина будет иметь возможность экспортировать к нам сельскохозяйственные продукты, содержащие пестициды и химические вещества, запрещенные в ЕС на протяжении многих лет», — подчеркнул Босак.

Он также обратил внимание на то, что меры по защите польского рынка могут быть применены только после превышения установленных квот.

Соглашение включает защитный механизм, который может быть активирован в случае значительных потрясений для рынков стран ЕС. Для особо чувствительных продуктов, таких как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мед, доступ к рынку ЕС будет расширяться постепенно. Полная либерализация будет касаться только товаров, признанных нечувствительными, в частности молока и молочных продуктов.

На прошлой неделе Министерство сельского хозяйства Польши прокомментировало соглашение, отметив, что удалось обеспечить важные защитные механизмы для польского рынка.

