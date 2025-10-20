Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

«Угроза для наших фермеров» – лидер польских ультраправых раскритиковал торговое соглашение Украина-ЕС

20:51, 20 октября 2025
Босак считает, что соглашение будет способствовать притоку украинских товаров и ослабит защиту польских фермеров.
«Угроза для наших фермеров» – лидер польских ультраправых раскритиковал торговое соглашение Украина-ЕС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кшиштоф Босак, один из лидеров польской ультраправой партии «Конфедерация», высказал критику в отношении новых торговых договоренностей между Украиной и Европейским Союзом, заявив, что они угрожают польскому сельскохозяйственному рынку. Об этом сообщает RMF 24.

Во время пресс-конференции в Сейме Босак отметил, что соглашение с Украиной открывает путь для «наполнения польского рынка украинскими сельскохозяйственными товарами». По его словам, польское правительство не выступило против этих решений, а ЕС внедряет их с «молчаливого согласия» властей Польши.

«Еще хуже то, что стандарты производства не унифицируются, и Украина сможет игнорировать законодательство ЕС в течение нескольких следующих лет. Унификация стандартов производства запланирована только на 2028 год. До того времени Украина будет иметь возможность экспортировать к нам сельскохозяйственные продукты, содержащие пестициды и химические вещества, запрещенные в ЕС на протяжении многих лет», — подчеркнул Босак.

Он также обратил внимание на то, что меры по защите польского рынка могут быть применены только после превышения установленных квот.

Соглашение включает защитный механизм, который может быть активирован в случае значительных потрясений для рынков стран ЕС. Для особо чувствительных продуктов, таких как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мед, доступ к рынку ЕС будет расширяться постепенно. Полная либерализация будет касаться только товаров, признанных нечувствительными, в частности молока и молочных продуктов.

На прошлой неделе Министерство сельского хозяйства Польши прокомментировало соглашение, отметив, что удалось обеспечить важные защитные механизмы для польского рынка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша ЕС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты просят разрешить им задавать вопросы и получать ответы от должностных лиц на пленарном заседании — изменения в регламент

В Раду внесли законопроект, которым предлагается отдельно предусмотреть в регламенте право народных депутатов на пленарном заседании задавать вопросы любому приглашенному должностному или служебному лицу, кроме Президента, и получать на них ответы.

НАБУ разоблачило главу Одесского областного совета Григория Диденко и его жену-народного депутата Юлию Диденко в недостоверном декларировании

НАБУ и САП сообщили главе Одесского областного совета Григорию Диденко и его жене – народному депутату Юлии Диденко о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Бюджетный комитет предлагает отклонить идею Кабмина отдельно оплачивать работу проектных групп в министерствах

В Раде не оценили заложенную в бюджет-2026 идею Кабмина создать в министерствах проектные группы с отдельными правилами выплаты вознаграждения, которые будет устанавливать сам Кабмин.

САП обжалует уменьшение залога Богдану Львову с 302 млн грн до 20 млн грн

20 октября следственный судья ВАКС уменьшил залог Богдану Львову в 15 раз.

Адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав, в случае подачи иска к экс-клиенту о невыполнении условий договора – САУ

Если адвокат вынужден подать в суд на бывшего клиента по поводу невыполнения условий договора, то адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав – САУ предоставил разъяснение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України