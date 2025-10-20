Практика судів
«Загроза для наших фермерів» – лідер польських ультраправих розкритикував торгову угоду Україна-ЄС

20:51, 20 жовтня 2025
Босак вважає, що угода сприятиме напливу українських товарів та послабить захист польських фермерів.
«Загроза для наших фермерів» – лідер польських ультраправих розкритикував торгову угоду Україна-ЄС
Кшиштоф Босак, один із лідерів польської ультраправої партії «Конфедерація», висловив критику щодо нових торговельних домовленостей між Україною та Європейським Союзом, заявивши, що вони загрожують польському сільськогосподарському ринку. Про це повідомляє RMF 24.

Під час пресконференції у Сеймі Босак зазначив, що угода з Україною відкриває шлях для «наповнення польського ринку українськими сільськогосподарськими товарами». За його словами, польський уряд не виступив проти цих рішень, а ЄС впроваджує їх за «мовчазної згоди» влади Польщі.

«Ще гірше те, що стандарти виробництва не уніфікуються, і Україна зможе ігнорувати законодавство ЄС протягом кількох наступних років. Уніфікація стандартів виробництва запланована лише на 2028 рік. До того часу Україна матиме можливість експортувати до нас сільськогосподарські продукти, які містять пестициди та хімічні речовини, заборонені в ЄС протягом багатьох років», – підкреслив Босак.

Він також звернув увагу на те, що заходи для захисту польського ринку можуть бути застосовані лише після перевищення встановлених квот.

Угода включає захисний механізм, який може бути активовано у разі значних потрясінь для ринків країн ЄС. Для особливо чутливих продуктів, таких як цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза та мед, доступ до ринку ЄС розширюватиметься поступово. Повна лібералізація стосуватиметься лише товарів, визнаних нечутливими, зокрема молока та молочних продуктів.

Минулого тижня Міністерство сільського господарства Польщі прокоментувало угоду, наголосивши, що вдалося забезпечити важливі захисні механізми для польського ринку.

