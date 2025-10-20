Конституционный суд Румынии признал закон об ограничении размера пенсий судьям неконституционным

Премьер Илие Болоян ранее заявлял, что целью реформы было повышение пенсионного возраста суддей до 65 лет и уменьшение выплат до 70% от последнего дохода, но Конституционный суд Румынии постановил, что закон противоречит Конституции.

Конституционный суд Румынии (CCR) признал неконституционным закон о пенсиях магистратов, за который правительство страны взяло на себя ответственность перед парламентом. Об этом сообщили официальные представители CCR агентству AGERPRES.

Обращение в суд подала Высшая кассационная и апелляционная инстанция (ВКАС), которая еще в сентябре обжаловала документ, заявив, что закон нарушает принципы независимости судебной власти.

«Судьи Верховного суда четко заявили “нет” любым попыткам ослабить независимость правосудия или конституционный статус магистратуры. Независимость суда — это не предмет торга и не может быть ограничена политическими аргументами. Она является основой демократии и правового государства», — говорится в заявлении ВКАС.

По информации источников AGERPRES, закон нарушает как минимум 37 решений Конституционного суда и ряд базовых принципов верховенства права.

Среди основных оснований неконституционности указаны:

нарушение принципа независимости правосудия и юридической безопасности;

игнорирование обязательной консультации с Высшим советом магистратуры;

создание дискриминационных норм без объективного обоснования;

нарушение условий, при которых правительство может брать на себя ответственность за законопроекты.

Премьер-министр Румынии Илие Болоян во время представления закона в парламенте заявлял, что средний возраст выхода на пенсию магистратов составляет 48–49 лет, а средняя пенсия превышает 24 000 леев (примерно 5 497$), отдельные — достигают 35 000–40 000 леев (примерно $8-9 тысяч).

По словам премьера, целью реформы было постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет и ограничение размера выплат до 70% от последнего заработка. Он заверял, что даже после изменений «пенсии магистратов остаются высокими и обеспечивают их независимость».

Несмотря на это, Конституционный суд признал документ противоречащим основным положениям Конституции.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», парламентский Комитет по вопросам социальной политики решил рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №12278 о внесении изменений в пенсионное обеспечение работников прокуратуры и некоторых других категорий лиц. Инициатором законопроекта выступила глава Комитета Галина Третьякова. Стала известна финальная редакция законопроекта.

Кроме того, Кабмин в программе действий правительства запланировал внедрение новой модели пенсионной системы.

Ранее Галина Третьякова заявила, что в Украине ряд категорий чиновников имеет право выходить на пенсию по выслуге лет, а не по возрасту, и это нужно изменить.

«Мы имеем ситуацию, в том числе в судебной ветви власти, когда на пенсию выходят не по пенсионному возрасту, как все граждане, а по так называемой выслуге. И это тоже нужно менять. Потому что все граждане, если мы говорим о верховенстве права, должны выходить на пенсию в одном возрасте и с индексацией по одинаковому механизму. Разница должна быть только в коэффициенте замещения. Европейская хартия судей говорит, что этот коэффициент замещения для судей должен быть таким, чтобы не стимулировать их к взяточничеству во время судебной деятельности и чтобы они спокойно выходили на пенсию, понимая, что государство их будет поддерживать», — отметила Галина Третьякова.

«Мы должны создать справедливую систему денежного обеспечения, доплат за чрезмерную работу и систему, которая удерживала бы судей в профессии», — считает она.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», аналогичное мнение Третьякова высказала в отношении прокуроров.

