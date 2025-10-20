Конституційний суд Румунії визнав закон про обмеження розміру пенсій суддям неконституційним

Прем’єр Іліє Болоян раніше заявляв, що метою реформи було підвищення пенсійного віку суддів до 65 років і зменшення виплат до 70% від останнього доходу, але Конституційний суд Румунії постановив, що закон суперечить Конституції.

Конституційний суд Румунії (CCR) визнав неконституційним закон про пенсії магістратів, за який уряд країни взяв на себе відповідальність перед парламентом. Про це повідомили офіційні представники CCR агентству AGERPRES.

Звернення до суду подала Вища касаційна та апеляційна інстанція (ВКАС), яка ще у вересні оскаржила документ, заявивши, що закон порушує принципи незалежності судової влади.

«Судді Верховного суду чітко заявили “ні” будь-яким спробам послабити незалежність правосуддя чи конституційний статус магістратури. Незалежність суду — це не предмет торгу і не може бути обмежена політичними аргументами. Вона є основою демократії та правової держави», — йдеться у заяві ВКАС.

За інформацією джерел AGERPRES, закон порушує щонайменше 37 рішень Конституційного суду та низку базових принципів верховенства права.

Серед головних підстав неконституційності вказано:

порушення принципу незалежності правосуддя та юридичної безпеки;

ігнорування обов’язкової консультації з Вищою радою магістратури;

створення дискримінаційних норм без об’єктивного обґрунтування;

порушення умов, за яких уряд може брати відповідальність за законопроєкти.

Прем’єр-міністр Румунії Іліє Болоян під час представлення закону в парламенті заявляв, що середній вік виходу на пенсію магістратів становить 48–49 років, а середня пенсія перевищує 24 000 леїв (приблизно 5 497$), окремі — сягають 35 000–40 000 леїв (приблизно $8-9 тисяч).

За словами прем’єра, метою реформи було поступове підвищення пенсійного віку до 65 років та обмеження розміру виплат до 70% від останнього заробітку. Він запевняв, що навіть після змін «пенсії магістратів залишаються високими та забезпечують їхню незалежність».

Попри це, Конституційний суд визнав документ таким, що суперечить основним положенням Конституції.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», парламентський Комітет з питань соціальної політики вирішив рекомендувати Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроект 12278 щодо змін у пенсійному забезпеченні працівників прокуратури та деяких інших категорій осіб. Ініціатором законопроекту виступила голова Комітету Галина Третьякова. Стала відома фінальна редакція законопроекту.

Крім того, Кабмін у програмі дій уряду запланував запровадження нової моделі пенсійної системи.

До цього Галина Третьякова заявила, що в Україні низка категорій посадовців має право вийти на пенсію за вислугою, а не за віком, і це потрібно змінити. «Має ситуацію, у тому числі в судовій гілці влади, коли на пенсію виходять не за пенсійним віком, як всі громадяни, а за так звану вислугу. І це теж потрібно змінювати. Тому що всі громадяни, якщо ми кажемо про верховенство права, мають виходити на пенсію в один вік і з індексацією за однаковим механізмом. Різниця має бути в коефіцієнті заміщення. Європейська хартія суддів каже, що цей коефіцієнт заміщення для суддів має складати стільки, щоб не стимулювати їх до хабарництва під час суддівської діяльності, і щоб вони спокійно виходили на пенсію, розуміючи, що держава їх буде підтримувати» – зазначила Галина Третьякова. «Ми мусимо створити справедливу систему грошового забезпечення, доплат до грошового забезпечення за надмірну роботу і систему, яка би утримувала суддів в галузі» – вважає вона. Як повідомляла «Судово-юридична газета», аналогічну думку Третьякова висловила щодо прокурорів.

