Практика судів
  1. У світі

Конституційний суд Румунії визнав закон про обмеження розміру пенсій суддям неконституційним

17:18, 20 жовтня 2025
Прем’єр Іліє Болоян раніше заявляв, що метою реформи було підвищення пенсійного віку суддів до 65 років і зменшення виплат до 70% від останнього доходу, але Конституційний суд Румунії постановив, що закон суперечить Конституції.
Конституційний суд Румунії визнав закон про обмеження розміру пенсій суддям неконституційним
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конституційний суд Румунії (CCR) визнав неконституційним закон про пенсії магістратів, за який уряд країни взяв на себе відповідальність перед парламентом. Про це повідомили офіційні представники CCR агентству AGERPRES.

Звернення до суду подала Вища касаційна та апеляційна інстанція (ВКАС), яка ще у вересні оскаржила документ, заявивши, що закон порушує принципи незалежності судової влади.

«Судді Верховного суду чітко заявили “ні” будь-яким спробам послабити незалежність правосуддя чи конституційний статус магістратури. Незалежність суду — це не предмет торгу і не може бути обмежена політичними аргументами. Вона є основою демократії та правової держави», — йдеться у заяві ВКАС.

За інформацією джерел AGERPRES, закон порушує щонайменше 37 рішень Конституційного суду та низку базових принципів верховенства права.

Серед головних підстав неконституційності вказано:

  • порушення принципу незалежності правосуддя та юридичної безпеки;
  • ігнорування обов’язкової консультації з Вищою радою магістратури;
  • створення дискримінаційних норм без об’єктивного обґрунтування;
  • порушення умов, за яких уряд може брати відповідальність за законопроєкти.

Прем’єр-міністр Румунії Іліє Болоян під час представлення закону в парламенті заявляв, що середній вік виходу на пенсію магістратів становить 48–49 років, а середня пенсія перевищує 24 000 леїв (приблизно 5 497$), окремі — сягають 35 000–40 000 леїв (приблизно $8-9 тисяч).

За словами прем’єра, метою реформи було поступове підвищення пенсійного віку до 65 років та обмеження розміру виплат до 70% від останнього заробітку. Він запевняв, що навіть після змін «пенсії магістратів залишаються високими та забезпечують їхню незалежність».

Попри це, Конституційний суд визнав документ таким, що суперечить основним положенням Конституції.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», парламентський Комітет з питань соціальної політики вирішив рекомендувати Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроект 12278 щодо змін у пенсійному забезпеченні працівників прокуратури та деяких інших категорій осіб. Ініціатором законопроекту виступила голова Комітету Галина Третьякова. Стала відома фінальна редакція законопроекту.

Крім того, Кабмін у програмі дій уряду запланував запровадження нової моделі пенсійної системи.

До цього Галина Третьякова заявила, що в Україні низка категорій посадовців має право вийти на пенсію за вислугою, а не за віком, і це потрібно змінити. «Має ситуацію, у тому числі в судовій гілці влади, коли на пенсію виходять не за пенсійним віком, як всі громадяни, а за так звану вислугу. І це теж потрібно змінювати. Тому що всі громадяни, якщо ми кажемо про верховенство права, мають виходити на пенсію в один вік і з індексацією за однаковим механізмом. Різниця має бути в коефіцієнті заміщення. Європейська хартія суддів каже, що цей коефіцієнт заміщення для суддів має складати стільки, щоб не стимулювати їх до хабарництва під час суддівської діяльності, і щоб вони спокійно виходили на пенсію, розуміючи, що держава їх буде підтримувати» – зазначила Галина Третьякова. «Ми мусимо створити справедливу систему грошового забезпечення, доплат до грошового забезпечення за надмірну роботу і систему, яка би утримувала суддів в галузі» – вважає вона. Як повідомляла «Судово-юридична газета», аналогічну думку Третьякова висловила щодо прокурорів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Румунія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАБУ викрило голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружину-народного депутата Юлію Діденко у недостовірному декларуванні

НАБУ та САП повідомили голові Одеської обласної ради Григорію Діденку та його дружині – народній депутатці Юлії Діденко про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

Бюджетний комітет пропонує відхилити ідею Кабміну окремо оплачувати роботу проектних груп в міністерствах

У Раді не оцінили закладену до бюджету-2026 ідею Кабміну створити у міністерствах проектні групи з окремими правилами виплати винагороди, які буде встановлювати сам Кабмін.

САП оскаржить зменшення застави Богдану Львову з 302 млн грн до 20 млн грн

20 жовтня слідчий суддя ВАКС зменшив заставу Богдану Львову у 15 разів.

Адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав, у разі позову до ексклієнта про невиконання умов договору – РАУ

Якщо адвокат змушений позиватися до колишнього клієнта з приводу невиконання умов договору, то адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав – РАУ надала роз’яснення.

Бюджетний комітет рекомендує виключити з проекту держбюджету на 2026 рік зупинку норм закону про захист добросовісних набувачів майна

У Раді не схвалили пропозицію Кабміну про зупинку на 2026 рік дії норми, за якою суд постановляє рішення про витребування нерухомого майна від добросовісного набувача на користь держави за умови попереднього внесення органом державної влади чи прокурором вартості такого майна на депозитний рахунок суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України