Бюджетний комітет рекомендував подати законопроект про спецпенсії суддів та прокурорів, встановивши єдині підходи до виходу на пенсію

08:25, 20 жовтня 2025
Як повідомила Роксолана Підласа, серед змін, які погодив бюджетний комітет – пропозиція до Кабміну подати законопроект про спеціальні пенсії, яким встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення індексації пенсій на загальних умовах.
Серед ключових змін, які бюджетний комітет парламенту запропонував врахувати у законопроекті 14000 про Державний бюджет на 2026 рік до другого читання – у форматі Бюджетних висновків Верховної Ради – це доручення уряду подати законопроект про спеціальні пенсії. Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

А саме, пропонується встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах.

Вочевидь, мова йде про позицію соціального комітету Верховної Ради, яку той подав до бюджетного комітету за підписом очільниці Галини Третьякової.

Соціальний комітет пропонував прикінцеві положення проекту держбюджету доповнити новими пунктами, відповідно до яких Кабміну доручається розробити та подати до 1 липня 2026 року на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до законів «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про прокуратуру», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо встановлення єдиних підходів пенсійного віку (віку виходу на пенсію) особам, яким призначена за «спеціальними» законами, та здійснення таким особам індексації пенсій, незалежно від зміни заробітної плати (доходу або грошового забезпечення), на загальних умовах.

Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова опублікувала порівняння віку виходу на пенсію різних категорій осіб. Так, за її даними, загалом середній вік складає 54 роки. Одержувачів пенсії за віком – 59. Одержувачів пенсій за вислугу років – 53 роки. Суддів – 53 роки. Щоправда, дані голова комітету використала інформацію за 2021 рік.

До цього Галина Третьякова заявила, що в Україні низка категорій посадовців має право вийти на пенсію за вислугою, а не за віком, і це потрібно змінити.

«Має ситуацію, у тому числі в судовій гілці влади, коли на пенсію виходять не за пенсійним віком, як всі громадяни, а за так звану вислугу. І це теж потрібно змінювати. Тому що всі громадяни, якщо ми кажемо про верховенство права, мають виходити на пенсію в один вік і з індексацією за однаковим механізмом.

Різниця має бути в коефіцієнті заміщення. Європейська хартія суддів каже, що цей коефіцієнт заміщення для суддів має складати стільки, щоб не стимулювати їх до хабарництва під час суддівської діяльності, і щоб вони спокійно виходили на пенсію, розуміючи, що держава їх буде підтримувати» – зазначила Галина Третьякова.

«Ми мусимо створити справедливу систему грошового забезпечення, доплат до грошового забезпечення за надмірну роботу і систему, яка би утримувала суддів в галузі» – вважає вона.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», аналогічну думку Третьякова висловила щодо прокурорів.

«Давайте зробимо так, щоб пенсійний вік у прокурорів не був 45. А, як у всіх громадян пенсійний вік – 60-65, в залежності від загального стажу. Те, що коефіцієнт сьогодні, який є привілейований для прокурорів – 60%, у всіх громадян це 30, не сягає навіть 40. Це так званий коефіцієнт заміщення. Він закріплений для прокуратури. Ми готові робити 70, 80, доробити кореляцію для суддів. Але робити це системно» – зазначила тоді Третьякова.

Наразі чекає розгляду у Верховній Раді законопроект 12278  про скасування спецпенсій для прокурорів, який комітет рекомендував до прийняття.

Також в Раді зареєстровано пакет законопроектів 13466, 13467, 13468, 13469, яким пропонується увести для розрахунку окладів суддів, прокурорів та інших посадовців орудну величину.

Автор: Наталя Мамченко

