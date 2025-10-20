Бюджетный комитет рекомендовал подать законопроект о спецпенсиях судей и прокуроров, установив единые подходы к выходу на пенсию

Как сообщила Роксолана Пидласа, среди изменений, которые согласовал бюджетный комитет – предложение к Кабмину подать законопроект о специальных пенсиях, которым установить единые подходы по выходу на пенсию и осуществлению индексации пенсий на общих условиях.

Среди ключевых изменений, которые бюджетный комитет парламента предложил учесть в законопроекте 14000 о Государственном бюджете на 2026 год ко второму чтению – в формате Бюджетных выводов Верховной Рады – это поручение правительству подать законопроект о специальных пенсиях. Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа.

А именно, предлагается установить единые подходы по выходу на пенсию и осуществлению таким лицам индексации пенсий на общих условиях.

Очевидно, речь идет о позиции социального комитета Верховной Рады, которую тот подал в бюджетный комитет за подписью главы Галины Третьяковой.

Социальный комитет предлагал заключительные положения проекта госбюджета дополнить новыми пунктами, в соответствии с которыми Кабмину поручается разработать и подать до 1 июля 2026 года на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в законы «О государственной службе», «О судоустройстве и статусе судей», «О прокуратуре», «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» об установлении единых подходов пенсионного возраста (возраста выхода на пенсию) лицам, которым назначена пенсия по «специальным» законам, и осуществлению таким лицам индексации пенсий, независимо от изменения заработной платы (дохода или денежного обеспечения), на общих условиях.

Напомним, ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова опубликовала сравнение возраста выхода на пенсию разных категорий лиц. Так, по ее данным, в целом средний возраст составляет 54 года. Получателей пенсии по возрасту – 59. Получателей пенсий за выслугу лет – 53 года. Правда, для данных глава комитета использовала информацию за 2021 год.

До этого Галина Третьякова заявила, что в Украине ряд категорий должностных лиц имеет право выйти на пенсию по выслуге, а не по возрасту, и это нужно изменить.

«Имеет место ситуация, в том числе в судебной ветви власти, когда на пенсию выходят не по пенсионному возрасту, как все граждане, а за так называемую выслугу. И это тоже нужно менять. Потому что все граждане, если мы говорим о верховенстве права, должны выходить на пенсию в один возраст и с индексацией по одинаковому механизму.

Разница должна быть в коэффициенте замещения. Европейская хартия судей говорит, что этот коэффициент замещения для судей должен составлять столько, чтобы не стимулировать их к взяточничеству во время судейской деятельности, и чтобы они спокойно выходили на пенсию, понимая, что государство их будет поддерживать», – отметила Галина Третьякова.

«Мы должны создать справедливую систему денежного обеспечения, доплат к денежному обеспечению за чрезмерную работу и систему, которая бы удерживала судей в отрасли», – считает она.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», аналогичное мнение Третьякова высказала и в отношении прокуроров.

«Давайте сделаем так, чтобы пенсионный возраст у прокуроров не был 45. А, как у всех граждан пенсионный возраст – 60–65, в зависимости от общего стажа. То, что коэффициент сегодня, который является привилегированным для прокуроров – 60%, у всех граждан это 30, не достигает даже 40. Это так называемый коэффициент замещения. Он закреплен для прокуратуры. Мы готовы делать 70, 80, доработать корреляцию для судей. Но делать это системно», – отметила тогда Третьякова.

Сейчас ждет рассмотрения в Верховной Раде законопроект 12278 об отмене спецпенсий для прокуроров, который комитет рекомендовал к принятию.

Также в Раде зарегистрирован пакет законопроектов 13466, 13467, 13468, 13469, которым предлагается ввести для расчета окладов судей, прокуроров и других должностных лиц окладную величину.

Автор: Наталя Мамченко

