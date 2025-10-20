Макрон встречался с Саркози за несколько дней до его заключения

Как сообщается, встреча прошла в Елисейском дворце, ее проведение не афишировалось.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Франции Эммануэль Макрон тайно встретился с бывшим французским лидером Николя Саркози перед его заключением в тюрьму в связи с приговором по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании. Об этом сообщает Politico.

В прошлом месяце Саркози был приговорен к пяти годам тюремного заключения за то, что он якобы позволил своим «близким соратникам» и «неофициальным посредникам» попытаться получить финансовую поддержку от режима Муаммара Каддафи в Ливии в обмен на экономические и дипломатические льготы в ходе подготовки к своей первой президентской кампании перед 2007 годом.

По данным Le Figaro, встреча Макрона и Саркози прошла в Елисейском дворце, ее проведение не афишировалось. Она длилась более часа.

В беседе с Саркози Макрон воздержался от комментариев по существу вынесенного судом приговора, однако, как отмечает газета, не скрывал сомнений по поводу применения в судебной практике немедленного исполнения приговора и помещения под стражу сразу после решения суда первой инстанции.

В интервью La Tribune Dimanche Саркози заявил , что будет отбывать наказание в тюрьме Prison de la Santé, единственной тюрьме, расположенной в черте Парижа.

Он станет первым главой французского государства, оказавшимся за решеткой после пособника нацистов Филиппа Петена, подписавшего перемирие с Германией в 1940 году. Наследие Петена теперь прочно ассоциируется с коллаборационизмом и одной из самых мрачных глав в истории Франции.

Напомним, что Николя Саркози, приговоренный к пяти годам лишения свободы, 21 октября начнет отбывать наказание в парижской тюрьме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.