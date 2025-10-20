Макрон зустрічався із Саркозі за кілька днів до його увʼязнення

Як повідомляється, зустріч відбулася у Єлисейському палаці, її проведення не афішувалося.

Президент Франції Еммануель Макрон таємно зустрівся з колишнім французьким лідером Ніколя Саркозі перед його ув’язненням у зв’язку з вироком у справі про лівійське фінансування його виборчої кампанії. Про це повідомляє Politico.

Минулого місяця Саркозі було засуджено до п’яти років позбавлення волі за те, що він нібито дозволив своїм «близьким соратникам» і «неофіційним посередникам» спробувати отримати фінансову підтримку від режиму Муаммара Каддафі в Лівії в обмін на економічні та дипломатичні привілеї під час підготовки до своєї першої президентської кампанії перед 2007 роком.

За даними Le Figaro, зустріч Макрона і Саркозі відбулася в Єлисейському палаці, її проведення не афішувалося. Вона тривала понад годину.

Під час розмови із Саркозі Макрон утримався від коментарів щодо суті вироку суду, однак, як зазначає газета, не приховував сумнівів щодо застосування в судовій практиці негайного виконання вироку і взяття під варту одразу після рішення суду першої інстанції.

В інтерв’ю La Tribune Dimanche Саркозі заявив, що відбуватиме покарання у в’язниці Prison de la Santé, єдиній в’язниці, розташованій у межах Парижа.

Він стане першим главою французької держави, який опиниться за ґратами після пособника нацистів Філіппа Петена, що підписав перемир’я з Німеччиною у 1940 році. Спадщина Петена тепер міцно асоціюється з колабораціонізмом і однією з найпохмуріших сторінок в історії Франції.

