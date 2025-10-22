Microsoft выпустила срочное обновление Windows 11 из-за сбоя в работе USB-устройств

Обновление устраняет сбой USB-мыши и клавиатуры в Windows 11.

Компания Microsoft сообщила, что выпустила внеплановое обновление Windows 11, чтобы устранить критическую ошибку, возникшую после октябрьского обновления. Из-за сбоя пользователи потеряли возможность использовать USB-мышь и клавиатуру в среде восстановления Windows (WinRE), что делало невозможным сброс системы до заводских настроек или восстановление после сбоев.

Обновление под номером KB5070773 обеспечивает корректную работу периферийных устройств в WinRE и доступно для пользователей Windows 11 версий 24H2 и 25H2. Microsoft подчеркнула, что патч выпущен вне стандартного графика из-за серьезности проблемы, поскольку WinRE является ключевым инструментом для восстановления системы после значительных сбоев или кибератак.

Внеплановые обновления Microsoft обычно касаются уязвимостей безопасности. Подобный случай произошел в июне 2025 года, когда майское обновление безопасности вызвало проблемы с запуском ПК после входа в режим восстановления.

Обновление KB5070773 устанавливается автоматически через Windows Update, но пользователи также могут загрузить его вручную из каталога Microsoft Update. Компания рекомендует как можно скорее установить патч, чтобы избежать проблем с восстановлением системы.

