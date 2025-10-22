Microsoft випустила термінове оновлення Windows 11 через збій у роботі USB-пристроїв

Оновлення усуває збій USB-миші та клавіатури у Windows 11.

Компанія Microsoft повідомила, що випустила позапланове оновлення Windows 11, щоб усунути критичну помилку, яка виникла після жовтневого оновлення. Через збій користувачі втратили можливість використовувати USB-мишку та клавіатуру в середовищі відновлення Windows (WinRE), що унеможливлювало скидання системи до заводських налаштувань або відновлення після збоїв.

Оновлення під номером KB5070773 забезпечує коректну роботу периферійних пристроїв у WinRE і доступне для користувачів Windows 11 версій 24H2 та 25H2. Microsoft наголосила, що патч випущено поза стандартним графіком через серйозність проблеми, оскільки WinRE є ключовим інструментом для відновлення системи після значних збоїв або кібератак.

Позапланові оновлення Microsoft зазвичай стосуються вразливостей безпеки. Подібний випадок трапився в червні 2025 року, коли травневе оновлення безпеки спричинило проблеми із запуском ПК після входу в режим відновлення.

Оновлення KB5070773 встановлюється автоматично через Windows Update, але користувачі також можуть завантажити його вручну з каталогу Microsoft Update. Компанія рекомендує якнайшвидше встановити патч, щоб уникнути проблем із відновленням системи.

