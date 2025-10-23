Трамп помиловал основателя Binance Чанпена Чжао – WSJ

Помилование стирает юридические последствия приговора 2024 года, но штрафы в $4,3 млрд остаются.

Фото: WSJ

Президент США Дональд Трамп подписал официальное помилование основателю криптобиржи Binance Чанпену Чжао, которое снимает все остаточные юридические последствия приговора, вынесенного Чжао в 2024 году. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Благодаря этому решению Чжао официально считается не имеющим судимости в США. В то же время штрафы на сумму более 4,3 миллиарда долларов, наложенные на него, никто не отменяет.

Представители администрации Трампа объяснили такое решение тем, что предыдущая власть вела войну против криптовалют, и что эта война завершена.

