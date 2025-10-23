Трамп помилував засновника Binance Чанпена Чжао – WSJ

Помилування стирає юридичні наслідки вироку 2024 року, але штрафи в $4,3 млрд залишаються.

Фото: WSJ

Президент США Дональд Трамп підписав офіційне помилування засновнику криптобіржі Binance Чанпену Чжао, яке знімає всі залишкові юридичні наслідки вироку, винесеного Чжао у 2024 році. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Завдяки цьому рішенню Чжао офіційно вважається таким, що не має судимості в США. Водночас штрафи на суму понад 4,3 мільярда доларів, накладені на нього, ніхто не скасовує.

Представники адміністрації Трампа пояснили таке рішення тим, що попередня влада вела війну проти криптовалют, і що ця війна завершена.

