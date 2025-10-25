Трамп может снова встретиться с Ким Чен Ыном — впервые с 2019 года

Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию.

Фото: Evelyn Hockstein/Reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп отправился в пятидневное дипломатическое турне по Азии, в ходе которого планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином для обсуждения торговых вопросов, а также не исключает встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Как пишет The Guardian, Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что он «открыт к встрече» с Кимом, подчеркнув, что между ними «были отличные отношения». Это может стать их первой встречей с 2019 года.

Во время поездки Трамп посетит Малайзию, Японию и Южную Корею. В Малайзии он примет участие в саммите ASEAN, в Токио встретится с новой премьер-министром Японии Санаэ Такаити, а кульминацией тура станет саммит в Южной Корее, где запланирована встреча с Си Цзиньпином.

Основная цель переговоров с Китаем — попытка завершить торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира. Трамп рассчитывает достичь соглашения с Пекином до 1 ноября, чтобы избежать введения 100% тарифов на китайские товары.

Также в ходе встречи ожидается обсуждение вопросов Тайваня, России и освобождения Джимми Лая — основателя газеты Apple Daily, который отбывает тюремное заключение в Гонконге.

По данным СМИ, в США пока не подтвердили официальных планов встречи Трампа с Ким Чен Ыном.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.