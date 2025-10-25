Трамп може знову зустрітися з Кім Чен Ином — уперше з 2019 року

Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з Кім Чен Ином під час поїздки до Азії.

Президент США Дональд Трамп вирушив у п’ятиденне дипломатичне турне до Азії, під час якого планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном для обговорення торговельних питань, а також не виключає зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Як пише The Guardian, Трамп заявив журналістам на борту Air Force One, що «відкритий до зустрічі» з Кімом, наголосивши, що між ними «були чудові стосунки». Це може стати першою їхньою зустріччю з 2019 року.

Під час поїздки Трамп відвідає Малайзію, Японію та Південну Корею. У Малайзії він візьме участь у саміті ASEAN, у Токіо зустрінеться з новою прем’єркою Японії Санае Такаїчі, а кульмінацією туру стане саміт у Південній Кореї, де запланована зустріч із Сі Цзіньпіном.

Основна мета переговорів із Китаєм — спроба завершити торговельну війну між двома найбільшими економіками світу. Трамп очікує домовитися з Пекіном до 1 листопада, щоб уникнути введення 100% тарифів на китайські товари.

Також під час зустрічі очікується обговорення питань Тайваню, Росії та звільнення Джиммі Лая — засновника газети Apple Daily, який відбуває ув’язнення в Гонконзі.

За інформацією ЗМІ, у США наразі не підтвердили офіційних планів зустрічі Трампа з Кім Чен Ином.

