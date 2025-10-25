Практика судов
В администрации Трампа подготовили новые санкции против РФ и ожидают более жестких шагов от Европы — Reuters

16:37, 25 октября 2025
Под возможные санкции могут попасть банковский сектор и нефтяная инфраструктура России.
Фото: REUTERS
Администрация президента США Дональда Трампа подготовила новый пакет санкций, направленный на ключевые секторы российской экономики, который может быть введен в случае, если Кремль не пойдет на прекращение войны против Украины. Об этом сообщили американские чиновники, знакомые с планами Белого дома, пишет Reuters.

По данным агентства, Вашингтон также поддерживает идею использования замороженных российских активов в Европе для закупки американского оружия для Киева. В США уже состоялись внутренние обсуждения возможности использования части активов, хранящихся на американских счетах, для усиления оборонных возможностей Украины.

Пока неизвестно, будут ли эти меры реализованы в ближайшее время. На прошлой неделе президент США уже ввел санкции против России — они затронули нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть», что привело к росту цен на нефть и поиску альтернатив крупными покупателями из Китая и Индии.

Следующий пакет санкций, по словам американских чиновников, может быть направлен на банковский сектор России и инфраструктуру поставок нефти. Среди вариантов, предложенных украинской стороной, — полное отключение российских банков от долларовой системы.

Тем временем в Сенате США вновь активизировались усилия по принятию давно отложенного двухпартийного законопроекта о санкциях. По словам источников, Трамп готов поддержать этот пакет, однако окончательное решение ожидается не ранее ноября.

Кроме того, Reuters отмечает, что США также оказывают давление на Европу, чтобы еще сильнее затянуть финансовые гайки для Москвы. Объявляя о санкциях США, министр финансов Скотт Бессент призвал ЕС последовать примеру.

Напомним, что Соединенные Штаты впервые за время второго президентского срока Дональда Трампа объявили о введении широких санкций против России. В коммюнике Министерства финансов США от 22 октября указано, что Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) принял решение «в ответ на отсутствие реальной приверженности Москвы миротворческим усилиям президента Трампа».

Под ограничения попали российские нефтяные гиганты — «Роснефть» и «Лукойл», а также ряд их дочерних компаний и предприятий, где более 50% акций принадлежат этим корпорациям.

