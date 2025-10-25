Практика судів
  1. У світі

В адміністрації Трампа підготували нові санкції проти РФ та очікують жорсткіших кроків від Європи — Reuters

16:37, 25 жовтня 2025
Під можливі санкції можуть потрапити банківський сектор та нафтова інфраструктура Росії.
В адміністрації Трампа підготували нові санкції проти РФ та очікують жорсткіших кроків від Європи — Reuters
Фото: REUTERS
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала новий пакет санкцій, спрямований на ключові сектори російської економіки, який може бути запроваджено у разі, якщо Кремль не піде на припинення війни проти України. Про це повідомили американські посадовці, знайомі з планами Білого дому, пише Reuters.

За даними агентства, Вашингтон також підтримує ідею використання заморожених російських активів у Європі для закупівлі американської зброї для Києва. У США вже відбулися внутрішні обговорення можливості використання частини активів, що зберігаються на американських рахунках, для посилення українських оборонних спроможностей.

Поки що невідомо, чи будуть ці заходи реалізовані найближчим часом. Минулого тижня президент США уже запровадив санкції проти Росії — вони торкнулися нафтових компаній «Лукойл» і «Роснефть», що призвело до зростання цін на нафту і пошуку альтернатив великими покупцями з Китаю та Індії.

Наступний пакет санкцій, за словами американських посадовців, може бути спрямований на банківський сектор Росії та інфраструктуру постачання нафти. Серед варіантів, запропонованих українською стороною, — повне відключення російських банків від доларової системи.

Тим часом у Сенаті США знову активізувалися зусилля з ухвалення давно відкладеного двопартійного законопроєкту про санкції. За словами джерел, Трамп готовий підтримати цей пакет, але остаточне рішення очікується не раніше листопада.

Крім того, Reuters зауважує, що США також чинять тиск на Європу, щоб ще більше затягнути фінансові гвинти для Москви. Оголошуючи санкції США, міністр фінансів Скотт Бессент закликав ЄС наслідувати приклад.

Нагадаємо, що Сполучені Штати вперше за часів другої адміністрації Дональда Трампа оголосили про запровадження широких санкцій проти Росії. У комюніке Міністерства фінансів США від 22 жовтня вказано, що Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) ухвалив рішення «у відповідь на відсутність реальної відданості Москви миротворчим зусиллям президента Трампа».

Під обмеження потрапили російські нафтові гіганти — «Роснефть» і «Лукойл», а також низка їхніх дочірніх компаній і підприємств, де понад 50% акцій належать цим корпораціям.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ