В адміністрації Трампа підготували нові санкції проти РФ та очікують жорсткіших кроків від Європи — Reuters

Під можливі санкції можуть потрапити банківський сектор та нафтова інфраструктура Росії.

Фото: REUTERS

Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала новий пакет санкцій, спрямований на ключові сектори російської економіки, який може бути запроваджено у разі, якщо Кремль не піде на припинення війни проти України. Про це повідомили американські посадовці, знайомі з планами Білого дому, пише Reuters.

За даними агентства, Вашингтон також підтримує ідею використання заморожених російських активів у Європі для закупівлі американської зброї для Києва. У США вже відбулися внутрішні обговорення можливості використання частини активів, що зберігаються на американських рахунках, для посилення українських оборонних спроможностей.

Поки що невідомо, чи будуть ці заходи реалізовані найближчим часом. Минулого тижня президент США уже запровадив санкції проти Росії — вони торкнулися нафтових компаній «Лукойл» і «Роснефть», що призвело до зростання цін на нафту і пошуку альтернатив великими покупцями з Китаю та Індії.

Наступний пакет санкцій, за словами американських посадовців, може бути спрямований на банківський сектор Росії та інфраструктуру постачання нафти. Серед варіантів, запропонованих українською стороною, — повне відключення російських банків від доларової системи.

Тим часом у Сенаті США знову активізувалися зусилля з ухвалення давно відкладеного двопартійного законопроєкту про санкції. За словами джерел, Трамп готовий підтримати цей пакет, але остаточне рішення очікується не раніше листопада.

Крім того, Reuters зауважує, що США також чинять тиск на Європу, щоб ще більше затягнути фінансові гвинти для Москви. Оголошуючи санкції США, міністр фінансів Скотт Бессент закликав ЄС наслідувати приклад.

Нагадаємо, що Сполучені Штати вперше за часів другої адміністрації Дональда Трампа оголосили про запровадження широких санкцій проти Росії. У комюніке Міністерства фінансів США від 22 жовтня вказано, що Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) ухвалив рішення «у відповідь на відсутність реальної відданості Москви миротворчим зусиллям президента Трампа».

Під обмеження потрапили російські нафтові гіганти — «Роснефть» і «Лукойл», а також низка їхніх дочірніх компаній і підприємств, де понад 50% акцій належать цим корпораціям.

