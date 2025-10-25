В США подали в суд на компанию Dove: дезодорант с надписью «No Alcohol» содержал спирт

Суд разрешил продолжить рассмотрение дела, в котором потребители обвиняют производителя в введении покупателей в заблуждение из-за ложной маркировки дезодоранта.

Федеральный окружной суд США в Северном округе Иллинойса частично отклонил ходатайство компании Conopco (владельца бренда Dove) о закрытии дела. Истцы утверждают, что дезодорант с надписью «No Alcohol» на самом деле содержит бензиловый спирт. Об этом говорится в деле Keith Robinson и Willie Kimbrough против Conopco, Inc. №1:24-CV-05285.

Суть дела

Двое жителей Иллинойса — Кит Робинсон и Вилли Кимбро — подали иск против Conopco, Inc., обвинив компанию в нарушении Закона штата Иллинойс о защите прав потребителей и недобросовестной деловой практике.

Истцы приобрели дезодорант, полагаясь на надпись «NO ALCOHOL» на упаковке. Однако после использования оба получили высыпания и обнаружили, что среди ингредиентов продукта есть benzyl alcohol (бензиловый спирт).

Решение суда

Судья Эдмонд Чанг постановил, что дело может продолжаться — большинство требований истцов признано обоснованными, несмотря на аргументы Conopco о соответствии маркировки требованиям FDA.

Суд отклонил просьбу компании полностью закрыть дело, признав, что:

надпись «No Alcohol» могла ввести потребителей в заблуждение;

наличие бензилового спирта в составе может считаться нарушением прав потребителей;

заявленные истцами высыпания и раздражение кожи являются физическими повреждениями, поэтому дело не подпадает под «безопасную зону» ответственности производителя.

В то же время суд отклонил требование о судебном запрете (injunctive relief), так как истцы, зная о составе продукта, вряд ли приобретут его снова и, следовательно, не находятся под риском повторного обмана.

