Практика судів
  1. У світі

У США подали до суду на компанію Dove: дезодорант із написом «No Alcohol» містив спирт

23:59, 25 жовтня 2025
Суд дозволив продовжити розгляд справи, у якій споживачі звинувачують виробника у введенні покупців в оману через неправдиве маркування дезодоранту.
У США подали до суду на компанію Dove: дезодорант із написом «No Alcohol» містив спирт
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний окружний суд США у Північному окрузі Іллінойсу частково відхилив клопотання компанії Conopco (власник бренду Dove) про закриття справи. Позивачі стверджують, що дезодорант із написом «No Alcohol» насправді містить бензиловий спирт. Про це йдеться у справі Keith Robinson і Willie Kimbrough проти Conopco, Inc. №1:24-CV-05285.

Суть справи

Двоє мешканців Іллінойсу — Кіт Робінсон і Віллі Кімбро — подали позов проти Conopco, Inc., звинувативши компанію у порушенні Закону штату Іллінойс про захист прав споживачів і недобросовісну ділову практику.

Позивачі придбали дезодорант, покладаючись на напис «NO ALCOHOL» на упаковці. Однак після використання обидва отримали висипання й виявили, що серед інгредієнтів продукту є benzyl alcohol (бензиловий спирт).

Рішення суду

Суддя Едмонд Чанг постановив, що справа може продовжуватися — більшість вимог позивачів визнано обґрунтованими, попри аргументи Conopco про відповідність маркування вимогам FDA.

Суд відхилив прохання компанії повністю закрити справу, визнавши, що:

  • напис «No Alcohol» міг ввести споживачів в оману;
  • наявність бензилового спирту у складі може вважатися порушенням прав споживачів;
  • заявлені позивачами висипання та подразнення шкіри є фізичними ушкодженнями, тому справа не підпадає під «безпечну зону» відповідальності виробника.

Разом із тим суд відмовив у задоволенні вимоги про судову заборону (injunctive relief), адже позивачі, знаючи про склад продукту, навряд чи куплять його знову, тож не перебувають під ризиком повторного обману.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Ганечко
    Олена Ганечко
    член Ради суддів України, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Галина Мигаль
    Галина Мигаль
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Пєсков
    В'ячеслав Пєсков
    суддя Великої Палати Верховного Суду