У США подали до суду на компанію Dove: дезодорант із написом «No Alcohol» містив спирт

Суд дозволив продовжити розгляд справи, у якій споживачі звинувачують виробника у введенні покупців в оману через неправдиве маркування дезодоранту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний окружний суд США у Північному окрузі Іллінойсу частково відхилив клопотання компанії Conopco (власник бренду Dove) про закриття справи. Позивачі стверджують, що дезодорант із написом «No Alcohol» насправді містить бензиловий спирт. Про це йдеться у справі Keith Robinson і Willie Kimbrough проти Conopco, Inc. №1:24-CV-05285.

Суть справи

Двоє мешканців Іллінойсу — Кіт Робінсон і Віллі Кімбро — подали позов проти Conopco, Inc., звинувативши компанію у порушенні Закону штату Іллінойс про захист прав споживачів і недобросовісну ділову практику.

Позивачі придбали дезодорант, покладаючись на напис «NO ALCOHOL» на упаковці. Однак після використання обидва отримали висипання й виявили, що серед інгредієнтів продукту є benzyl alcohol (бензиловий спирт).

Рішення суду

Суддя Едмонд Чанг постановив, що справа може продовжуватися — більшість вимог позивачів визнано обґрунтованими, попри аргументи Conopco про відповідність маркування вимогам FDA.

Суд відхилив прохання компанії повністю закрити справу, визнавши, що:

напис «No Alcohol» міг ввести споживачів в оману;

наявність бензилового спирту у складі може вважатися порушенням прав споживачів;

заявлені позивачами висипання та подразнення шкіри є фізичними ушкодженнями, тому справа не підпадає під «безпечну зону» відповідальності виробника.

Разом із тим суд відмовив у задоволенні вимоги про судову заборону (injunctive relief), адже позивачі, знаючи про склад продукту, навряд чи куплять його знову, тож не перебувають під ризиком повторного обману.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.