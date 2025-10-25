Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным, но есть «но»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с главой Кремля Владимиром Путиным возможна только при наличии полного понимания условий мирного соглашения для завершения войны против Украины.
«Я не собираюсь тратить свое время. Я всегда имел прекрасные отношения с Владимиром Путиным, но то, что происходит сейчас, стало большим разочарованием», — сказал Трамп.
Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированную встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште в ближайшее время.
Дональд Трамп заявил, что «отменил» встречу с Путиным, ему «это просто показалось неправильным».
«Не было ощущения, что мы достигнем того, чего должны были достичь, поэтому я отменил это, но мы сделаем это в будущем», — сказал Трамп журналистам, собравшимся в Овальном кабинете.
Ранее, 16 октября, Трамп и Путин провели телефонный разговор. Тогда лидеры договорились встретиться в Будапеште.
