Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з Путіним, але є «але»

22:16, 25 жовтня 2025
Зустріч можлива за умови досягнення домовленостей щодо миру в Україні.
Фото: Getty images
Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із очільником Кремля Володимиром Путіним можлива лише за наявності повного розуміння умов мирної угоди для завершення війни проти України.

«Я не збираюся витрачати свій час. Я завжди мав чудові стосунки з Володимиром Путіним, але те, що відбувається зараз, стало дуже сильним розчаруванням», — сказав Трамп.

Зауважимо, що раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч із очільником Кремля Володимиром Путіним, яка мала відбутися у Будапешті найближчим часом.

Дональд Трамп заявив, що «скасував» зустріч з Путіним, йому «це просто здалося неправильним».

«Не було відчуття, що ми досягнемо того, чого мали досягти, тому я скасував це, але ми зробимо це в майбутньому», – сказав Трамп журналістам, які зібралися в Овальному кабінеті.

Раніше, 16 жовтня, Трамп і Путін провели телефонну розмові. Тоді лідери домовилися зустрітися у Будапешті.

Україна Дональд Трамп війна переговори

