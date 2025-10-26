«Неограниченная дальность» – Россия испытала ядерную ракету «Буревестник»

Ракета способна пролететь 15 часов в небе и 14 тысяч км.

Россия провела испытания крылатой ракеты «Буревестник» (9М730) «неограниченной дальности» с участием Путина, который назвал ее «уникальным изделием» и поручил готовить инфраструктуру для развертывания. Об этом сообщает Defense Express.

По словам начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, тестирование состоялось 21 октября: ракета находилась в воздухе 15 часов, пролетела 14 тыс. км со скоростью около 933 км/ч. Независимых подтверждений этих данных нет — только заявления российских чиновников и пропагандистов. Подготовку к испытаниям фиксировали еще в августе 2025 года.

Ракета «Буревестник», разработанная ОКБ «Новатор», не является новой: ее создание началось в декабре 2001 года и продолжается почти 24 года. Официально о ее существовании сообщили в марте 2018 года, через 17 лет после старта проекта.

Согласно данным западных аналитиков, Россия провела десятки испытаний, из которых успешными были не более одного-двух. В частности, с тестами «Буревестника» связывают аварию 8 августа 2019 года на полигоне в Архангельской области, где погибли пять ученых-испытателей, а в 30 км зафиксировали скачки радиационного фона.

