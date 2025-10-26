Практика судів
«Необмежена дальність» – Росія випробувала ядерну ракету «Буревісник»

19:21, 26 жовтня 2025
Ракета здатна пролетіти 15 годин у небі та 14 тисяч км.
«Необмежена дальність» – Росія випробувала ядерну ракету «Буревісник»
Росія провела випробування крилатої ракети «Буревісник» (9М730) «необмеженої дальності» за участю Путіна, який назвав її «унікальним виробом» і доручив готувати інфраструктуру для розгортання. Про це повідомляє Defense Express.

За словами начальника генштабу РФ Валерія Гєрасімова, тестування відбулося 21 жовтня: ракета перебувала в повітрі 15 годин, пролетіла 14 тис. км зі швидкістю близько 933 км/год. Незалежних підтверджень цих даних немає — лише заяви російських посадовців і пропагандистів. Підготовку до випробувань фіксували ще в серпні 2025 року.

Ракета «Буревісник», розроблена ОКБ «Новатор», не є новою: її створення розпочалося в грудні 2001 року і триває майже 24 роки. Офіційно про існування повідомили в березні 2018 року, через 17 років після старту проекту.

Згідно з даними західних аналітиків, Росія провела десятки випробувань, з яких успішними були не більше одного-двох. Зокрема, з тестами «Буревісника» пов'язують аварію 8 серпня 2019 року на полігоні в Архангельській області, де загинули п'ятеро вчених-випробувачів, а за 30 км зафіксували стрибки радіаційного фону.

