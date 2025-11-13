Данцы больше всего боятся российской агрессии, а испанцы — иммиграции: опрос

Свежий опрос показал крупнейшие угрозы по мнению европейцев.

Фото: freepik

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В большинстве стран Европы граждане называют потенциальную российскую агрессию одной из ключевых угроз для континента.

Согласно данным опроса YouGov, опубликованным на инфографике Top Lead, больше всего обеспокоены жители Дании — 62% опрошенных считают Россию серьезной угрозой для Европы. В Польше этого мнения придерживаются 51% респондентов, в Литве — 57%.

В других европейских странах уровень тревожности ниже: в Германии российскую агрессию главной угрозой считают 36%, во Франции — 31%, в Испании — 22%, а в Италии — 20%.

При этом во Франции и Испании граждане называют иммиграцию крупнейшей угрозой, а в Италии — возможный вооруженный конфликт.

Ответы на вопрос о том, что является крупнейшей угрозой для Европы в данный момент

Вооруженные конфликты

Италия — 32%

Польша — 31%

Испания — 28%

Литва — 23%

Франция — 22%

Германия — 17%

Дания — 12%

Изменение климата

Дания — 25%

Италия — 24%

Франция — 24%

Испания — 19%

Германия — 19%

Польша — 13%

Литва — 12%

Российская агрессия

Дания — 62%

Литва — 57%

Польша — 51%

Германия — 36%

Франция — 31%

Испания — 22%

Италия — 20%

Иммиграция

Испания — 38%

Франция — 35%

Германия — 34%

Польша — 30%

Италия — 25%

Литва — 22%

Дания — 19%

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.