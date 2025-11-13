  1. В мире

Данцы больше всего боятся российской агрессии, а испанцы — иммиграции: опрос

10:17, 13 ноября 2025
Свежий опрос показал крупнейшие угрозы по мнению европейцев.
Данцы больше всего боятся российской агрессии, а испанцы — иммиграции: опрос
Фото: freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В большинстве стран Европы граждане называют потенциальную российскую агрессию одной из ключевых угроз для континента.

Согласно данным опроса YouGov, опубликованным на инфографике Top Lead, больше всего обеспокоены жители Дании — 62% опрошенных считают Россию серьезной угрозой для Европы. В Польше этого мнения придерживаются 51% респондентов, в Литве — 57%.

В других европейских странах уровень тревожности ниже: в Германии российскую агрессию главной угрозой считают 36%, во Франции — 31%, в Испании — 22%, а в Италии — 20%.

При этом во Франции и Испании граждане называют иммиграцию крупнейшей угрозой, а в Италии — возможный вооруженный конфликт.

Ответы на вопрос о том, что является крупнейшей угрозой для Европы в данный момент

Вооруженные конфликты

  • Италия — 32%
  • Польша — 31%
  • Испания — 28%
  • Литва — 23%
  • Франция — 22%
  • Германия — 17%
  • Дания — 12%

Изменение климата

  • Дания — 25%
  • Италия — 24%
  • Франция — 24%
  • Испания — 19%
  • Германия — 19%
  • Польша — 13%
  • Литва — 12%

Российская агрессия

  • Дания — 62%
  • Литва — 57%
  • Польша — 51%
  • Германия — 36%
  • Франция — 31%
  • Испания — 22%
  • Италия — 20%

Иммиграция

  • Испания — 38%
  • Франция — 35%
  • Германия — 34%
  • Польша — 30%
  • Италия — 25%
  • Литва — 22%
  • Дания — 19%

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Европа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]