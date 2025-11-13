Данцы больше всего боятся российской агрессии, а испанцы — иммиграции: опрос
В большинстве стран Европы граждане называют потенциальную российскую агрессию одной из ключевых угроз для континента.
Согласно данным опроса YouGov, опубликованным на инфографике Top Lead, больше всего обеспокоены жители Дании — 62% опрошенных считают Россию серьезной угрозой для Европы. В Польше этого мнения придерживаются 51% респондентов, в Литве — 57%.
В других европейских странах уровень тревожности ниже: в Германии российскую агрессию главной угрозой считают 36%, во Франции — 31%, в Испании — 22%, а в Италии — 20%.
При этом во Франции и Испании граждане называют иммиграцию крупнейшей угрозой, а в Италии — возможный вооруженный конфликт.
Ответы на вопрос о том, что является крупнейшей угрозой для Европы в данный момент
Вооруженные конфликты
- Италия — 32%
- Польша — 31%
- Испания — 28%
- Литва — 23%
- Франция — 22%
- Германия — 17%
- Дания — 12%
Изменение климата
- Дания — 25%
- Италия — 24%
- Франция — 24%
- Испания — 19%
- Германия — 19%
- Польша — 13%
- Литва — 12%
Российская агрессия
- Дания — 62%
- Литва — 57%
- Польша — 51%
- Германия — 36%
- Франция — 31%
- Испания — 22%
- Италия — 20%
Иммиграция
- Испания — 38%
- Франция — 35%
- Германия — 34%
- Польша — 30%
- Италия — 25%
- Литва — 22%
- Дания — 19%
