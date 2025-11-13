  1. У світі

Данці найбільше бояться російської агресії, а іспанці — імміграції: опитування

10:17, 13 листопада 2025
Свіже опитування показало найбільші загрози на думку європейців.
Данці найбільше бояться російської агресії, а іспанці — імміграції: опитування
Фото: freepik
У більшості країн Європи громадяни називають потенційну російську агресію однією з ключових загроз для континенту.

Згідно з даними опитування YouGov, оприлюдненими на інфографіці Top Lead, найбільше занепокоєння висловлюють жителі Данії — 62% опитаних вважають Росію серйозною небезпекою для Європи. У Польщі таку думку поділяють 51% респондентів, у Литві — 57%.

В інших європейських країнах рівень занепокоєння нижчий: у Німеччині російську агресію головною загрозою вважають 36%, у Франції — 31%, в Іспанії — 22%, а в Італії — 20%.

При цьому у Франції та Іспанії найбільшою загрозою громадяни називають імміграцію, а в Італії — можливий збройний конфлікт.

Відповіді на питання про те, що є найбільшою загрозою для Європи в даний момент

Збройні конфлікти

  • Італія — 32%
  • Польща — 31%
  • Іспанія — 28%
  • Литва — 23%
  • Франція — 22%
  • Німеччина — 17%
  • Данія — 12%

Зміна клімату

  • Данія — 25%
  • Італія — 24%
  • Франція — 24%
  • Іспанія — 19%
  • Німеччина — 19%
  • Польща — 13%
  • Литва — 12%

Російська агресія

  • Данія — 62%
  • Литва — 57%
  • Польща — 51%
  • Німеччина — 36%
  • Франція — 31%
  • Іспанія — 22%
  • Італія — 20%

Імміграція

  • Іспанія — 38%
  • Франція — 35%
  • Німеччина — 34%
  • Польща — 30%
  • Італія — 25%
  • Литва — 22%
  • Данія — 19%

