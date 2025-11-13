Данці найбільше бояться російської агресії, а іспанці — імміграції: опитування

Свіже опитування показало найбільші загрози на думку європейців.

Фото: freepik

У більшості країн Європи громадяни називають потенційну російську агресію однією з ключових загроз для континенту.

Згідно з даними опитування YouGov, оприлюдненими на інфографіці Top Lead, найбільше занепокоєння висловлюють жителі Данії — 62% опитаних вважають Росію серйозною небезпекою для Європи. У Польщі таку думку поділяють 51% респондентів, у Литві — 57%.

В інших європейських країнах рівень занепокоєння нижчий: у Німеччині російську агресію головною загрозою вважають 36%, у Франції — 31%, в Іспанії — 22%, а в Італії — 20%.

При цьому у Франції та Іспанії найбільшою загрозою громадяни називають імміграцію, а в Італії — можливий збройний конфлікт.

Відповіді на питання про те, що є найбільшою загрозою для Європи в даний момент

Збройні конфлікти

Італія — 32%

Польща — 31%

Іспанія — 28%

Литва — 23%

Франція — 22%

Німеччина — 17%

Данія — 12%

Зміна клімату

Данія — 25%

Італія — 24%

Франція — 24%

Іспанія — 19%

Німеччина — 19%

Польща — 13%

Литва — 12%

Російська агресія

Данія — 62%

Литва — 57%

Польща — 51%

Німеччина — 36%

Франція — 31%

Іспанія — 22%

Італія — 20%

Імміграція

Іспанія — 38%

Франція — 35%

Німеччина — 34%

Польща — 30%

Італія — 25%

Литва — 22%

Данія — 19%

