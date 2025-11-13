Данці найбільше бояться російської агресії, а іспанці — імміграції: опитування
У більшості країн Європи громадяни називають потенційну російську агресію однією з ключових загроз для континенту.
Згідно з даними опитування YouGov, оприлюдненими на інфографіці Top Lead, найбільше занепокоєння висловлюють жителі Данії — 62% опитаних вважають Росію серйозною небезпекою для Європи. У Польщі таку думку поділяють 51% респондентів, у Литві — 57%.
В інших європейських країнах рівень занепокоєння нижчий: у Німеччині російську агресію головною загрозою вважають 36%, у Франції — 31%, в Іспанії — 22%, а в Італії — 20%.
При цьому у Франції та Іспанії найбільшою загрозою громадяни називають імміграцію, а в Італії — можливий збройний конфлікт.
Відповіді на питання про те, що є найбільшою загрозою для Європи в даний момент
Збройні конфлікти
- Італія — 32%
- Польща — 31%
- Іспанія — 28%
- Литва — 23%
- Франція — 22%
- Німеччина — 17%
- Данія — 12%
Зміна клімату
- Данія — 25%
- Італія — 24%
- Франція — 24%
- Іспанія — 19%
- Німеччина — 19%
- Польща — 13%
- Литва — 12%
Російська агресія
- Данія — 62%
- Литва — 57%
- Польща — 51%
- Німеччина — 36%
- Франція — 31%
- Іспанія — 22%
- Італія — 20%
Імміграція
- Іспанія — 38%
- Франція — 35%
- Німеччина — 34%
- Польща — 30%
- Італія — 25%
- Литва — 22%
- Данія — 19%
