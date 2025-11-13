  1. В мире

Литва запретила въезд российскому рэперу Моргенштерну на 10 лет – концерта не будет

15:43, 13 ноября 2025
Запрет действует немедленно и рассчитан на 10 лет.
Литва запретила въезд российскому рэперу Моргенштерну на 10 лет – концерта не будет
Фото: Моргенштерн
Литва внесла российского рэпера Алишера Моргенштерна в список нежелательных лиц и запретила ему въезд на территорию страны. Об этом сообщил представитель Департамента миграции Рокас Пукинскас, пишет LRT.

По его словам, решение приняли после получения письменного предложения от Министерства иностранных дел и дополнительной информации, которая подтверждает, что артист может представлять угрозу государственной безопасности.

«Запрет А. Моргенштерну въезжать в Литву вступает в силу немедленно и действует 10 лет», – отметил Пукинскас.

Ранее мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился к Министерству иностранных дел Литвы с просьбой рассмотреть возможность внесения российского исполнителя Моргенштерна в список нежелательных лиц. Причиной стала запланированная на конец года поездка артиста в столицу Литвы, где он должен выступить с концертом. Кроме того, он обращался в МИД с просьбой проверить деятельность зарегистрированной в Латвии компании Ready Events, которая организует концерт рэпера.

