  1. У світі

Литва заборонила в’їзд російському реперу Моргенштерну на 10 років – концерту не буде

15:43, 13 листопада 2025
Заборона діє негайно та розрахована на 10 років.
Литва заборонила в’їзд російському реперу Моргенштерну на 10 років – концерту не буде
Фото: Моргенштерн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Литва внесла російського репера Алішера Моргенштерна до списку небажаних осіб та заборонила йому в’їзд на територію країни. Про це повідомив представник Департаменту міграції Рокас Пукінскас, пише LRT.

За його словами, рішення ухвалили після отримання письмової пропозиції від Міністерства закордонних справ та додаткової інформації, яка підтверджує, що артист може становити загрозу державній безпеці.

«Заборона А. Моргенштерну в’їжджати до Литви набирає чинності негайно і діє 10 років», – зазначив Пукінскас.

Раніше мер Вільнюса Валдас Бенкунскас звернувся до Міністерства закордонних справ Литви із проханням розглянути можливість внесення російського виконавця Моргенштерна до списку небажаних осіб. Причиною стала запланована на кінець року поїздка артиста до столиці Литви, де він має виступити з концертом. Окрім того, він звертався до МЗС із проханням перевірити діяльність зареєстрованої в Латвії компанії Ready Events, яка організовує концерт репера.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Литва заборона

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]