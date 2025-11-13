Литва заборонила в’їзд російському реперу Моргенштерну на 10 років – концерту не буде

Заборона діє негайно та розрахована на 10 років.

Фото: Моргенштерн

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Литва внесла російського репера Алішера Моргенштерна до списку небажаних осіб та заборонила йому в’їзд на територію країни. Про це повідомив представник Департаменту міграції Рокас Пукінскас, пише LRT.

За його словами, рішення ухвалили після отримання письмової пропозиції від Міністерства закордонних справ та додаткової інформації, яка підтверджує, що артист може становити загрозу державній безпеці.

«Заборона А. Моргенштерну в’їжджати до Литви набирає чинності негайно і діє 10 років», – зазначив Пукінскас.

Раніше мер Вільнюса Валдас Бенкунскас звернувся до Міністерства закордонних справ Литви із проханням розглянути можливість внесення російського виконавця Моргенштерна до списку небажаних осіб. Причиною стала запланована на кінець року поїздка артиста до столиці Литви, де він має виступити з концертом. Окрім того, він звертався до МЗС із проханням перевірити діяльність зареєстрованої в Латвії компанії Ready Events, яка організовує концерт репера.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.