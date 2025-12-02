«Прошли очень хорошие переговоры», — в Трампа заявили о доработке мирного плана

Администрация Трампа настроена очень оптимистично относительно заключения соглашения о завершении войны России против Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что мирный план США для завершения войны России против Украины был серьезно доработан. Об этом она сказала во время брифинга.

«Администрация настроена очень оптимистично», — сказала она, комментируя, насколько близким является заключение соглашения о завершении войны России против Украины.

«Только вчера прошли очень хорошие переговоры с украинцами во Флориде, а сейчас, разумеется, спецпосланник Виткофф направляется в Россию. Это своего рода челночная дипломатия, которую демонстрирует эта администрация, когда мы одинаково активно разговариваем с обеими сторонами. Мы изложили свои предложения на бумаге, и эти пункты были серьезно доработаны», — заявила Ливитт.

Также пресс-секретарь сказала, что детали раскрывать не будет и «позволит переговорщикам вести переговоры».

«В целом же мы действительно чувствуем себя уверенно и надеемся, что эта война наконец сможет завершиться», — заявила она.

Напомним, 30 ноября во Флориде прошли переговоры между делегациями США и Украины по урегулированию войны.

