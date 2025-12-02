«Відбулися дуже хороші переговори», — у Трампа заявили про доопрацювання мирного плану

Адміністрація Трампа налаштована дуже оптимістично щодо укладення угоди про завершення війни Росії проти України.

Прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що мирний план США для завершення війни Росії проти України було серйозно доопрацьовано. Про це вона сказала під час брифінгу.

«Адміністрація налаштована дуже оптимістично», - сказала вона, коментуючи, наскільки близьким є укладення угоди щодо завершення війни Росії проти України.

«Лише вчора відбулися дуже хороші переговори з українцями у Флориді, а зараз, зрозуміло, спецпосланець Віткофф прямує до Росії. Це свого роду човникова дипломатія, яку демонструє ця адміністрація, коли ми однаково активно розмовляємо з обома сторонами. Ми виклали свої пропозиції на папері, і ці пункти були серйозно доопрацьовані», - заявила Лівітт.

Також прессекретарка сказала, що деталі розкривати не буде і «дозволить переговірникам вести переговори».

«Загалом же ми справді почуваємося впевнено і сподіваємося, що ця війна нарешті зможе завершитися», - заявила вона.

Нагадаємо, 30 листопада у Флориді пройшли перемовини між делегаціями США та України щодо врегулювання війни.

