Женщина через 20 лет после развода захотела £10 млн от бывшего мужа — что решил суд

Суд решил, что спустя 20 лет требовать деньги уже поздно — и отказал женщине в претензиях к бывшему мужу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд в Британии отказал женщине, которая более чем через два десятилетия после развода потребовала от бывшего мужа £10 млн. Судья отметил, что такое заявление стало «мягко говоря, неожиданностью» для экс-мужа, ведь пара более 12 лет не поддерживала связи и вела полностью отдельную жизнь. Об этом сообщает Law Gazette.

Почему суд отказал в выплатах

Суд пришел к выводу, что при первоначальной договоренности о разделе имущества не было ни существенного сокрытия информации, ни давления. Задержка более чем на 20 лет стала «чрезвычайно важным» фактором при оценке справедливости требования.

Судья также подчеркнул: нынешний финансовый успех мужчины — он накопил состояние в £100 млн, развивая бизнес уже после развода — не может быть основанием для новых выплат бывшей жене.

«Он не управлял ее жизнью и не должен быть страховкой от ее собственных решений. Почему он должен отвечать за нынешние или будущие потребности, которые не возникли в рамках их отношений?» — говорится в решении.

Пара состояла в браке 9 лет, детей не имела. Бизнес, которым они владели совместно, утратил стоимость еще до развода, а успешный капитал экс-муж сформировал уже самостоятельно.

Влияние «советника» и юридические шаги

Суд установил, что в 2022 году женщиной «манипулировал» знакомый, указанный в материалах как господин TP. Он убедил ее обратиться к юристам. Правоведы обнаружили, что когда-то не было вынесено финального судебного приказа. Это стало поводом для подачи заявления о финансовых компенсациях — при «активном поощрении» TP.

Юристы направили бывшему мужу требования:

£10 млн на покрытие «временных нужд» и юридических расходов,

запрет на перемещение средств,

полное финансовое раскрытие в течение 14 дней.

Судья назвал такое письмо «совершенно неуместным и агрессивным первым шагом», который задал «неудачный тон» всем дальнейшим слушаниям.

Финальный запрос и последствия дела

К моменту судебного разбирательства, уже с новыми юристами, экс-жена уменьшила требование до £2,63 млн — для покрытия £1,5 млн на жилье и £340 тыс. на долги.

Бывший муж предложил «нулевой баланс»: обе стороны отзывают финансовые претензии, а он не будет требовать компенсации своих расходов. При этом, отвечая на иск, он потратил почти £1,4 млн на юридические услуги и дополнительно выплатил около £339 тыс. за адвокатов бывшей жены.

Суд полностью отклонил требования женщины, подтвердив: ее бывший муж ничего ей не должен, а подача иска спустя 20 лет не имеет правового основания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.