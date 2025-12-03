Жінка через 20 років після розлучення захотіла £10 млн від колишнього чоловіка — що вирішив суд

Суд вирішив, що через 20 років вимагати гроші вже запізно — і відмовив жінці у претензіях до колишнього чоловіка.

Суд у Британії відмовив жінці, яка більш ніж через два десятиліття після розлучення вимагала від колишнього чоловіка £10 млн. Суддя зазначив, що така заява стала «м’яко кажучи, несподіванкою» для ексчоловіка, адже пара понад 12 років не підтримувала зв’язку та вела абсолютно окреме життя. Про це повідомляє Law Gazette.

Чому суд відмовив у виплатах

Суд дійшов висновку, що під час первинної домовленості про поділ майна не було ані суттєвого приховування інформації, ані тиску. Затримка у понад 20 років стала «надзвичайно важливим» фактором при оцінці справедливості вимоги.

Суддя також підкреслив: теперішній фінансовий успіх чоловіка — він накопичив статки у £100 млн, розвиваючи бізнес уже після розлучення — не може бути підставою для нових виплат колишній дружині.

«Він не керував її життям і не має бути страховкою від її власних рішень. Чому він має відповідати за теперішні чи майбутні потреби, які не виникли в межах їхніх стосунків?» — йдеться у рішенні.

Пара була у шлюбі 9 років, дітей не мала. Бізнес, яким вони володіли разом, втратив вартість ще до розлучення, а успішний капітал ексчоловік створив уже самостійно.

Вплив «радника» та юридичні кроки

Суд встановив, що у 2022 році жінку «маніпулював» знайомий, названий у матеріалах як пан TP. Він переконав її звернутися до юристів. Правники виявили, що колись не було винесено фінального судового наказу. Це стало приводом для подання заяви про фінансові компенсації — за «активного заохочення» TP.

Юристи надіслали ексчоловікові вимоги:

£10 млн на покриття «тимчасових потреб» та юридичних витрат,

заборону на переміщення коштів,

повне фінансове розкриття за 14 днів.

Суддя назвав такий лист «абсолютно недоречним і агресивним першим кроком», який задав «невдалий тон» всім подальшим слуханням.

Фінальний запит та наслідки справи

До моменту судового розгляду, вже з новими юристами, ексдружина зменшила вимогу до £2,63 млн — для покриття £1,5 млн на житло та £340 тис. на борги.

Ексчоловік запропонував «нульовий баланс»: обидві сторони відкликають свої фінансові претензії, а він не вимагатиме компенсації своїх витрат. Водночас відповідаючи на позов, він витратив майже £1,4 млн на юридичні послуги та додатково сплатив близько £339 тис. за адвокатів колишньої дружини.

Суд повністю відхилив вимоги жінки, підтвердивши: її колишній чоловік нічого їй не винен, а подання позову через 20 років не має правового обґрунтування.

